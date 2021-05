Coś, co jeszcze do niedawna było jedynie pogłoską, choć częściowo potwierdzoną przez samego producenta, stało się faktem – zbliża się premiera „nowego” smartfona Redmi Note 8 2021. Xiaomi oficjalnie ją zapowiedziało i zdradziło nawet kilka ciekawych szczegółów na jego temat.

Xiaomi potwierdza, że Redmi Note 8 2021 wkrótce pojawi się na rynku. Wiemy już, co zaoferuje

Kilka dni temu Xiaomi poinformowało, że w skali globalnej seria Redmi Note 8 sprzedała się w ponad 25 mln egzemplarzy, co należy uznać za naprawdę świetny wynik. Producent postanowił wykorzystać to ogłoszenie do zapowiedzenia „nowego” smartfona Redmi Note 8 2021.

Pierwsze informacje na jego temat pojawiły się już w połowie maja 2021 roku, dlatego oficjalna zapowiedź Xiaomi nie jest dla nas specjalną niespodzianką. Chiński producent poszedł jednak o krok dalej i ujawnił kilka interesujących szczegółów na temat przygotowywanego smartfona.

Potwierdziły się informacje, że Redmi Note 8 2021 zostanie wyposażony w procesor MediaTek Helio G85, podczas gdy pierwowzór miał na pokładzie układ Qualcomm Snapdragon 665. Co ciekawe, jednocześnie na liście jego parametrów znajdzie się nieco mniejszy wyświetlacz, bo o przekątnej 6,3 cala (zamiast 6,39 cala). Ekran będzie miał wycięcie w kształcie litery „V” w górnej części, a pod nim znajdzie się tzw. podbródek z logo marki.

Ponadto Xiaomi ujawniło, że Redmi Note 8 2021 zaoferuje aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix, obok którego znajdą się jeszcze trzy kolejne. Producent nie zdradził jednak ich parametrów, aczkolwiek nieoficjalnie mówi się o zastosowaniu aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym, sensora do pomiaru głębi ostrości i „oczka” do zdjęć makro.

Smartfon po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android z interfejsem MIUI 12.5, a za jego zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 4000 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 22,5 W. Dla przypomnienia, pierwowzór obsługuje maksymalnie 18 W ładowanie „po kablu”.

Wciąż nie do końca wiadomo, po co Xiaomi planuje wprowadzić Redmi Note 8 2021 na rynek, skoro jednocześnie ma w ofercie wiele innych, ciekawych i przystępnych cenowo smartfonów. Producent niejednokrotnie pokazał jednak, że ilość ma dla niego znaczenie i takie posunięcie zdaje się idealnie wpisywać w jego strategię.