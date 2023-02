Trwają prace nad Cywilizacją VII!

Oficjalne konto Civilization na Twitterze ogłosiło, że prace nad Cywilizacją VII trwają. Firaxis wybrało bardzo ciekawy moment na tego typu rewelację. Ze studia odchodzą bowiem doświadczeni pracownicy wyższego szczebla, po długim stażu. Kiedy możemy spodziewać się premiery VII części tej długo wyczekiwanej strategii?

Cywilizacja VI wciąż w formie…

Choć VI część Cywilizacji wyszła w 2016 roku, wciąż cieszy się niegasnącą miłością graczy. W momencie pisania tego artykułu, na Steam gra w nią niemal 50000 osób jednocześnie, co jest wynikiem wręcz piorunującym, jak na wymagającą grę strategiczną sprzed niemal 7 lat. Prawdopodobnie ten peak graczy produkcja zawdzięcza niedawno wydanej aktualizacji Rulers of the Sahara, będącej częścią tzw. Leaders Pass.

Zresztą, sama gra dotarła na niemal wszystkie platformy, nie wyłączając z tego zestawienia urządzeń mobilnych. Jakkolwiek osobiście trudno mi sobie wyobrazić tego typu produkcję rozgrywaną na padzie, to okazuje się, że port na konsole został zaskakująco dobrze przygotowany.

Niemniej Civilization VI wydaje się kończyć swój rozwój, gdyż dziś na oficjalnym koncie Cywilizacji na Twitterze podzielono się z fanami marki radosnymi (oraz długo wyczekiwanymi) nowinami.

Niemal 50000 graczy jednocześnie! Jak na grę strategiczną sprzed 7 lat, wynik wręcz powalający (źródło: Steam Charts)

Cywilizacja VII już w produkcji!

Firaxis Games niestety nie było zbyt wylewne, jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą ze społecznością. Cały komunikat ogranicza się do jednego, skromnego tweeta, w którym napisano „Nowa Cywilizacja w produkcji”. Żadnych konkretów, nic, co by mogło nam wskazać, na jakim etapie produkcyjnym gra się znajduje, ani nawet jak będzie brzmieć ostateczny tytuł.

🚨 Hot off the presses. Next Civ game in development!!!!!!! 🤯 — Sid Meier's Civilization (@CivGame) February 17, 2023

Chociaż ten ostatni punkt raczej jest wszystkim znany, z czego nawet Firaxis zdaje sobie sprawę. Na (raczej retoryczne) pytanie o to, jak może brzmieć tytuł kolejnej części, studio odpowiedziało, że „być może będzie to coś związanego z Cywilizacją…”.

No powiedzcie mi, jak nie kochać takich ludzi, którzy nie dość, że dzielą się jedną z najpiękniejszych nowin lutego (i śmiem twierdzić, że jest ona w czołówce dobrych wieści z tego miesiąca, nawet mimo faktu, że się jeszcze on nie skończył), to jeszcze mają poczucie humoru? No nie da się, zwyczajnie się nie da ;)

Pewnie tak… (źródło: Twitter, Sid Meier’s Civilization)

Ciekawy moment na ogłoszenia…

Choć same nowiny są radosne, to do myślenia daje fakt, że ogłaszane są one w czasie, w którym ze studiem żegnają się jego weterani. Steve Martin, który był związany ze studiem przez 27 lat, poinformował, że opuszcza swoje dotychczasowe miejsce pracy.

Podobnie rzecz ma się w przypadku dyrektora produkcji XCOM, Jake’a Solomona, związanego ze studiem przez 23 lata. Czyżby informacja o nowej części Cywilizacji miała uspokoić fanów oraz inwestorów, a także odwrócić uwagę od straty doświadczonych pracowników wysokiego szczebla…?

Kiedy premiera Civilization VII?

Niestety, jak wspomniałem wyżej, na temat samej gry oraz zaawansowania produkcji nic nie jest wiadome. Wiemy jedynie, że powstaje. Dlatego też ze stanem wiedzy, jakim dysponujemy, nie da się określić, kiedy gracze dostaną kolejną Cywilizację w swoje ręce.

Wiem jednak, że większość z nas już nie może się doczekać premiery Civilization VII (o ile będzie to oficjalna nazwa)!