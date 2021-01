Judy z Cyberpunk 2077 miała romansować też z męskimi postaciami. I można ją do tego „skłonić”

Cyberpunk 2077, jak przystało na RPG z krwi i kości, umożliwia graczom romanse z wybranymi postaciami, jednak są pewne ograniczenia. Jednym z nich (i zresztą najważniejszym) jest określona płeć naszego bohatera. Taka Judy wykazuje zainteresowanie wyłącznie kobietami, ale (jak się okazuje za sprawą modyfikacji) twórcy z początku dopuszczali inną możliwość.

Wkroczyliśmy w nowy rok i jego pierwszy miesiąc – styczeń. To miesiąc, w którym otrzymamy jedną z dwóch najważniejszych aktualizacji do gry, która ma za zadanie uczynić doświadczenie lepszym, poprzez naprawę znanych błędów i niedociągnięć. W oczekiwaniu na to dobro, dowiadujemy się coraz więcej o samej grze, jak i tego, że Judy miała być opcją romansu również dla męskich postaci.

To naturalnie zasługa ciekawości i umiejętności samych graczy, którzy dokopując się do plików gry, co chwila odnajdują coś nowego w ramach wyciętej zawartości. Pierwotnie Judy, jedna z ważniejszych postaci, która ma w Cyberpunku sporo czasu ekranowego, najwidoczniej mogła wchodzić w romans zarówno z kobietami, jak i mężczyznami.

Jak romansować z Judy grając w Cyberpunk 2077 mężczyzną? Z użyciem modyfikacji

To, jak umożliwić opcję romansu z Judy grając mężczyzną, możemy zobaczyć na załączonym poniżej wideo. Potrzeba do tego modyfikacji Cyber Engine Tweaks, która pozwala graczom odpalić konsolę podczas gry i wpisać tam komendę wymienioną w opisie filmu, jeszcze przed odpowiednim wątkiem fabularnym.

Dowodem na to, że CD Projekt RED myślał o tym, żeby uczynić Judy jedną z kilku opcji dla mężczyzn, jest to, że kwestie są wypowiadane także przez mężczyznę. Normalnie nie mielibyśmy do nich dostępu. Niestety już sama interakcja wskazuje wyraźnie na relację pomiędzy kobietami.

Nie wiadomo na jakim etapie prac nad Cyberpunk 2077 podjęto inną decyzję. Za to wiadomo chociażby to, że romans z Judy dla męskiej części graczy jest marzeniem, a dzięki modyfikacji, już nie takim ściętej głowy.

