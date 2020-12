Jesteś niezadowolony z Cyberpunk 2077? Możesz wystąpić o zwrot kosztów gry

Po raz pierwszy studio CD PROJEKT RED, odpowiedzialne za najgłośniejszy tytuł tego roku, postanowiło ustosunkować się do karygodnych problemów, związanych z Cyberpunk 2077 i przeprosić graczy. Na tym jednak nie zakończono, bo oprócz tego dowiedzieliśmy się, co jeszcze na nas czeka w ramach aktualizacji gry i kiedy planowane jest jej udostępnienie.

Produkcję Cyberpunk 2077 zdecydowanie przerosły ambicje RED-ów, a w szczególności tę w wersji PlayStation 4 oraz Xbox One. To przede wszystkim tych edycji dotyczą przeprosiny udostępnione we wszystkich mediach społecznościowych gry. Doświadczenie w przypadku ww. sprzętu to zupełna katastrofa, bo nie dość, że gra wygląda okropnie i potrafi spaść poniżej rozdzielczości HD, to jej płynność niemalże regularnie również spada poniżej 20 klatek na sekundę.

I to najbardziej rozczarowujące, bo zwróćmy uwagę na to, że nie tak dawno CD PROJEKT RED zapewniał graczy, że gra wygląda i działa niesamowicie na starszych konsolach, i że będzie ich ukoronowaniem.

A ci, którzy będą powtarzać, że i tak powinniśmy się cieszyć, że w ogóle na nie wyszła i że wcale nie była stworzona z myślą o nich – niech sobie rzucą okiem na konsolę Xbox One X w cyberpunkowej edycji w sklepach, która notuje spadki do 15 klatek w scenie pościgu i której nie wstydzono się sprzedawać wraz z grą. Polscy twórcy zawiedli po całości i to nie powinno ulegać wątpliwości czy wytłumaczeniom.

Cyberpunk 2077 – o przyszłości w przyszłości

Oficjalne przeprosiny wraz z obietnicami pomiędzy zakładają również możliwość zwrotu pieniędzy za ten tytuł. Do takich zwrotów dopuściło Sony, o czym informowali gracze na forach internetowych – możliwości nie przekreślały nawet więcej niż 2 godziny spędzone w grze. O zwrot pieniędzy mogą również wnioskować posiadacze konsol Xbox One.

W skrócie – CD PROJEKT RED świadomy jest problemów gry Cyberpunk 2077 na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One i zapewnia, że nie ustaje w pracy nad naprawą błędów.

Ale co najważniejsze:

W ciągu następnego tygodnia pojawi się następna aktualizacja gry , a kolejnych możemy spodziewać się na bieżąco.

, a kolejnych możemy spodziewać się na bieżąco. Patch 1 , czyli wg RED-ów duża aktualizacja, pojawi się w styczniu 2021 roku . Następna miesiąc później – Patch 2 zostanie udostępniony w lutym .

, czyli wg RED-ów duża aktualizacja, pojawi się . Następna miesiąc później – zostanie udostępniony . Jeżeli zwrot pieniędzy nie udał się ani w ramach reklamacji na PSN lub Xbox, ani w stacjonarnym sklepie – wyślijcie wiadomość pod [email protected]

Wszystko, choć skupiło się przede wszystkim na konsolach poprzedniej generacji, ma także dotyczyć komputerów osobistych, o czym twórcy nie zapomnieli wspomnieć w postscriptum. Gracze na PC podobnie będą otrzymywać regularne aktualizacje i poprawki, uwierzcie, że tak samo potrzebne.

Cyberpunk 2077 tematem nr 1: