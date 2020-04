Tego nikt się nie spodziewał! Cyberpunk 2077 trafi na Nintendo Switch!

Szok i niedowierzanie – w tych dwóch słowach mógłbym opisać dzisiejszą zapowiedź CD Projekt RED. Gdy w czerwcu zeszłego roku zakomunikowano światu, że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutuje na Nintendo Switch – to nie mogłem w to uwierzyć. Teraz to nie mogę uwierzyć do kwadratu! Cyberpunk 2077 również pojawi się na przenośnej konsoli Nintendo, ale nieco później niż na pozostałych platformach.

Na premierę Cyberpunka 2077 z niecierpliwością czeka cały świat. Do tej pory czekali głównie właściciele mocnych PC, subskrybenci GeForce Now, a także posiadacze stacjonarnych konsol – PlayStation 4 i Xbox One. Teraz do tego grona zaliczyć możemy jeszcze właścicieli konsol Nintendo Switch!

Wymarzony prezent?

Zacznijmy tak, jak lubię w przypadku tego typu newsów najbardziej – czyli od konkretów. Cyberpunk 2077 pojawi się na konsoli Nintendo Switch, a co najlepsze, premiera odbędzie się jeszcze w tym roku! Niestety, nie mamy co liczyć na równoczesną premierę wraz z pozostałymi, wcześniej zapowiadanymi platformami. Na Nintendo Switch Cyberpunk 2077 pojawi się kilka miesięcy później, bo dopiero 6 grudnia 2020 roku – data jak możemy się spodziewać, nie jest przypadkowa!

Co ciekawe, już teraz zapowiedziano między innymi możliwość przeniesienia zapisu gry z pozostałych platform przy pomocy chmury, a także wsparcie dla dotykowego ekranu Nintendo Switch, najpewniej do wygodnego zarządzania ekwipunkiem. Jak widać, twórcy wiele wynieśli z mobilnej wersji Wiedźmina 3: Dziki Gon, który to właśnie nie tak dawno dostał sporą aktualizację ze wspomnianymi nowymi funkcjami.

Pierwsza gra na Nintendo Switch na aż dwóch kartridżach

Pamiętacie czasy, gdy podczas gry na ekranie wyskakiwał komunikat: „Proszę włożyć dysk numer 2”? To pora na mały powrót do przeszłości! Cyberpunk 2077 okazał się tak ambitnym projektem, że gra ta… nie zmieściła się na jednym kartridżu!

Warto w tym miejscu przypomnieć, że nie jest to pierwsza gra CD Projekt RED z takim rozwiązaniem, Wiedźmin 2: Zabójcy Królów w wersji na Xbox 360 również korzystał z dwóch nośników.

Jak informują twórcy, mniej więcej w połowie gry gracz zostanie poproszony o zamianę kartridża – operacja ta ma być jednorazowa. W przypadku osób, chcących zakupić wersję cyfrową Cyberpunka 2077, wymagana będzie karta pamięci o pojemności minimum 64 GB, ponieważ Nintendo Switch ma zaledwie 32 GB pamięci wbudowanej. CD Projekt RED nie poinformowało jeszcze, ile ważyć będzie cyfrowa wersja gry, powołując się na to, że proces optymalizacji gry nie został jeszcze ukończony.

Jak będzie wyglądać przenośny Cyberpunk 2077?

Przejdźmy teraz do tego, o czym pomyślał każdy, widząc zapowiedź Cyberpunka 2077 na Nintendo Switch – jak tak ambitny projekt zdołano uruchomić na tej konsoli?! Zacznijmy od tego, że Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch to ta sama gra, co na reszcie platform, tak więc mamy do czynienia z tą samą historią i rozgrywką, co na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Czas na kolejne konkrety – Cyberpunk 2077 będzie działać w trybie przenośnym w rozdzielczości 360p (480 × 360 pikseli), a w trybie zadokowanym w aż 480p (858 × 480 pikseli)! Nie jest to może jakość, do której przyzwyczaiły nas konsole stacjonarne, ale pamiętajmy, że na Switchu grać będziemy przede wszystkim na małym ekranie.

Co ciekawe, za wersję na Nintendo Switch Cyberpunka 2077 odpowiada samo CD Projekt RED, a nie tak jak było w przypadku Wiedźmina 3 zewnętrzne studio.

Specjalna wersja Nintendo Switch Lite – tylko dla największych fanów!

Sama zapowiedź Cyberpunka 2077 na Nintendo Switch to jednak nie wszystko. Dla prawdziwych fanów gier CD Projekt RED czeka coś jeszcze! Specjalna, mocno limitowana wersja Nintendo Switch Lite: Cyberpunk 2077 Edition.

Niestety, póki co nie wiadomo ile będzie kosztować Nintendo Switch Lite: Cyberpunk 2077 Edition ani kiedy wystartuje przedsprzedaż – pewny jednak jestem, że dużo osób już ostrzy sobie zęby na tę specjalną wersję przenośnej konsoli Nintendo.

Przedsprzedaż ruszyła!

A na koniec najlepsze – wystartowała już przedsprzedaż Cyberpunka 2077 na Nintendo Switch!

Kupicie Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch?

