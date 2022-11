Tania konsola retro? Poznajcie Anbernic

Polujesz na jakąś przenośną konsolę do gier, żeby móc się pobawić w podróży lub grać leżąc wygodnie w łóżku, ale nie chcesz płacić sporych kwot za np. Nintendo Switch? Na rynku pojawiła się nowa alternatywa – Anbernic RG353M.

Anbernic RG353M to nowość na rynku konsol

Przenośne konsole do gier wracają do łask i na rynku mamy ich coraz więcej. Zaczęło się od Nintendo Switcha, a później gracze dostali w swoje ręce także Steam Decka i Logitech G Cloud. Teraz przyszedł czas na nowe urządzenie – Anbernic RG353M. To urządzenie z zaledwie 3,5 calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 640 x 480 pikseli.

źródło: anbernic

Konsola prezentuje retro styl nie tylko z zewnątrz (co też zobaczysz na zdjęciach niżej), ale również „w środku”. System Anbernic RG353M został zaprojektowany w iście oldschoolowym stylu. Do tego konsole wyposażono w procesor Rockchip RK3566, 2 GB RAM (LPDDR4) oraz 32 GB pamięci flash na dane (eMMC 5.1).

Anbernic RG353M to dobry wybór do grania na wyjeździe

Jeżeli szukasz konsoli do gry na wyjeździe lub w podróży, to Anbernic RG353M może być bardzo dobrym wyborem. Urządzenie wyposażono w baterię o pojemności 3500 mAh oraz system Android 11. Jakby tego było mało, to ma także relatywnie małe wymiary – 145 x 70,5 x 15,9 mm, a waży zaledwie 232 gramy, co sprawia, że powinno się go świetnie trzymać w ręce.

Urządzenie można kupić na stronie Anbernic i jest dostępne w trzech różnych wersjach:

Karta microSD 16 GB – 145,99 USD (równowartość około ~685 złotych)

Karta microSD 16 GB i karta microSD 64 GB – 153,99 USD (~722 złote)

Karta microSD 16 GB i karta microSD 256 GB – 175,99 USD (~825 złotych)

Gracze do wyboru mają dwa warianty kolorystyczne: Blue oraz Deep Purple. A w co zagramy na tym urządzeniu? Konsola Anbernic obsługuje m.in. gry na Androida, PSP, WIN, MSX czy PS1 i NS64!