I cyk, jeden plastik w portfelu mniej. PKO Bank Polski wprowadza nowość

PKO BP proponuje wyzbycie się przywiązania do plastikowych kart kredytowych. Umożliwia teraz korzystanie z ich cyfrowych wersji, zapewniając im dodatkowe zabezpieczenia, których fizyczne karty mieć na razie nie mogą.

Cyfrowa karta kredytowa

Jakieś 900 tysięcy klientów indywidualnych korzystających z kart kredytowych PKO Banku Polskiego ma teraz nową możliwość korzystania z cyfrowej wersji swojego „plastiku”. Niesie to ze sobą kilka udogodnień.

Pierwszą z nich jest to, że z cyfrowej karty można zacząć korzystać praktycznie od razu po akceptacji w banku wniosku o kartę kredytową. Nie trzeba czekać, aż fizyczna karta dotrze do nas pocztą. Dzięki temu jeszcze tego samego dnia użyjemy tego środka płatniczego podczas robienia zakupów w internecie, czy też stacjonarnie, korzystając z płatności zbliżeniowych.

Druga rzecz dotyczy innej dużej przewagi cyfrowej karty kredytowej nad fizyczną. Chodzi o zmienny kod CVC/CVV. Znajdziemy go w aplikacji IKO oraz serwisie iPKO, a także może nam zostać podany przez bankową infolinię pod numerem 800 302 302. Po określonym czasie kod ten zmienia się, co zwiększa bezpieczeństwo płatnościami kartami w internecie.

Zapowiedzi kolejnych zmian w PKO BP

Ze wspomnianą nowością wiąże się ważna zapowiedź PKO BP:

Na nowych kartach kredytowych, również tych wznawianych, nie będzie już drukowany na odwrocie statyczny kod bezpieczeństwa – klient znajdzie tam podpowiedź: „CVC/CVV -> aplikacja mobilna IKO/serwis internetowy iPKO/infolinia”.

Wprowadzenie cyfrowych wersji kart kredytowych to preludium do kolejnych modyfikacji w kwestii podejścia do fizycznych „plastików”. Jak przekazał Paweł Placzke, dysektor dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim, docelowo klient zdecyduje czy chce mieć kartę w wersji fizycznej i cyfrowej, czy tylko kartę cyfrową.

Z takich samych funkcji – czyli cyfrowej wersji karty i zmiennego kodu CVC/CVV – skorzystają wkrótce także posiadacze kart debetowych PKO Banku Polskiego. Już na etapie składania wniosku o kartę będzie można zaznaczyć, że nie chcemy, by bank przesyłał nam jej fizyczną wersję. W ten sposób nasze portfele staną się odrobinę lżejsze.

To też na pewno jakiś sposób na ograniczenie produkcji plastiku. Zresztą, od niedawna PKO BP ma karty płatnicze wykonane z tworzyw pochodzących z recyklingu (rPVC lub rPET).