Concept Luna to genialny pomysł Della na mniejszą ilość niepotrzebnej elektroniki

Producenci sprzętu komputerowego rok w rok wprowadzają coraz to nowsze rozwiązania. Kolejne generacje laptopów oferują wyższą wydajność względem poprzedników. Niemniej jednak tego typu urządzenia dość szybko się starzeją, a po 3 latach trzeba sięgnąć po nowe. Takie podejście generuje masę niepotrzebnej elektroniki. Co gdyby zaprojektować laptopa, który tworzy mniejszy ślad węglowy za sprawą bardziej ekologicznych podzespołów? Dell Concept Luna to laptop, którego naprawa, a także recykling może okazać się zdecydowanie łatwiejszy.

Dell Concept Luna to w pełni ekologiczny laptop, którego naprawa będzie banalna

Główną cechą laptopa Dell jest 75% mniejsza płyta główna (w porównaniu do standardowych laptopów), która zajmuje powierzchnię 55,8 cm2 , ma na pokładzie także o 20% mniej mikroukładów. Umieszczenie płyty w takim miejscu (patrz zdjęcie niżej) powinno zapewnić jeszcze większy obszar, na którym rozchodzi się wygenerowane ciepło.

źródło: Dell

Laptop będzie całkowicie pasywnie chłodzony, bowiem płyta jest odseparowana od innych elementów, które potencjalnie mogłyby wygenerować dodatkową energię cieplną. Jeśli chodzi o sam akumulator, to Dell w laptopie Concept Luna planuje wprowadzić mniejszą baterię o większej ilości ogniw z większą ilością cykli. Dzięki temu bateria powinna degradować się wolniej.

źródło: Dell

Materiały przyjazne środowisku

Co więcej, sama konstrukcja Concept Luna ma być zbudowana przy użyciu bardziej przyjaznych środowisku materiałów, a całość będzie pozbawiona ogromnej liczby śrub – do uzyskania dostępu do wewnętrznych podzespołów wystarczą tylko cztery. Decyzja ta może mieć ogromne znaczenie w przypadku napraw, które powinny trwać zdecydowanie krócej.

Pojedyncze elementy urządzenia mają być łatwe w wymianie. Każde z nich będą także łatwe w naprawie – m.in podpórka pod nadgarstki, klawiatura czy nawet płytka drukowana, która według producenta jest wykonywana z włókna lnianego, zamiast klasycznego plastikowego laminatu.

źródło: Dell

Dell Concept Luna nie jest pierwszym z ekologicznych laptopów na rynku, niedawno zadebiutował Acer Aspire Vero, czyli urządzenie z obudową wykonaną z materiałów z recyklingu. Laptop Della wydaje się bardziej konfigurowalny, jednak to okaże się, gdy trafi na półki sklepowe. Jak na razie nie wiemy, kiedy producent zamierza wprowadzić go na rynek.