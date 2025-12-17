Konserwator zabytków GOG poleca: odrestauruj swoje dzieciństwo jednym kliknięciem

Wiele osób kocha wracać do starych gier – czasami z nostalgii, czasami kierując się ciekawością. Niestety, tego typu sentyment nie jest łatwą zabawą. Jeżeli jednak zależy Wam, aby przyłożyć rękę do ochrony retro gamingu w nieco inny sposób, teraz możecie to zrobić wraz z GOG.

Gry jak stara miłość

Temat starych tytułów jest mi bardzo bliski – z jakiegoś powodu nadchodzące GTA VI jest dla mnie równie ciekawą propozycją do ogrania, jak wydana 26 lat temu druga część, a z tyłu głowy wciąż mam w planach ukończenie pierwszych części serii The Elder Scrolls. Wiem też, że takich osób jak ja jest wiele – i prawie każda z nich kojarzy pewien problem z retro gamingiem.

Chodzi o czasy sprzed ery cyfrowej (choć, nie tylko, ale to temat na inną rozmowę) – gry, które trafiły na rynek ponad dwie dekady temu często mają sporo problemów, nad którymi popularne platformy sprzedające gry niekoniecznie chcą się pochylać. Najprościej jest wymienić oczywiście kwestie kompatybilności z nowymi systemami, ale równie palącym problem są zawirowania licencyjne – często prawa do gry mogą być porozrzucane po różnych osobach i przedsiębiorstwach, przez co ich debiut w czasach cyfrowych sklepów wymaga nie lada wysiłku.

Wiele lat temu GOG (znany jeszcze jako Good Old Games) postanowił podjąć się tego karkołomnego zadania. Dzięki ich staraniom wiele gier, takich jak Blade Runner, Dino Crisis czy Warhammer: Dark Omen zostało uratowanych… może nie od zapomnienia, ale od sytuacji, w której jedynym sposobem na zagranie było szukanie fizycznych kopii z drugiej ręki na portalach aukcyjnych.

Zostań patronem GOG

Jak można się domyślić, taka misja nie należy do najbardziej dochodowych i nie jest tajemnicą, że dochody GOG nie są przesadnie wysokie. Dotychczas platformie wystarczały środki związane ze sprzedażą gier, aby całość w miarę sprawnie funkcjonowała. Ambicje zespołu są jednak większe. Chcą przywracać więcej gier, wprowadzać lepsze wsparcie modów, lepszą kompatybilność i lepiej zarządzać istniejącym katalogiem.

źródło: GOG

Dlatego powstała inicjatywa GOG Patrons, która może pomóc platformie rozwinąć skrzydła. Dzięki zostaniu częścią społeczności patronów zyskujecie:

możliwość dołączenia do ekskluzywnej grupy na Discordzie,

głosować priorytetowo w ramach Preservation Program,

otrzymać dostęp do materiałów zakulisowych (ekskluzywne wideo, Q&A, wgląd w przywracanie i archiwizację gier i nie tylko),

Miłym akcentem jest również pojawienie się Waszego pseudonimu na stronach gier, które pomogliście wskrzesić oraz specjalna odznaka na profilu oraz forum.

Dołączenie do GOG Patrons wymaga od Was uiszczenia comiesięcznej opłaty w wysokości 20 złotych – cała ta kwota trafia bezpośrednio do zespołu. Choć platforma nie gwarantuje, że spełni marzenia wszystkich retro graczy, to – kto wie – może wsparcie patronów sprawi, że w niedalekiej przyszłości uda się umieścić w sklepie serię Black & White, No One Lives Forever, American McGee’s Alice czy Dune.