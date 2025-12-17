Jakim graczem byłeś w tym roku? Podsumowanie Steam już na Ciebie czeka

Coroczne podsumowania to nie tylko tradycja platform streamingowych. Od kilku lat do akcji dołączają również gamingowi giganci pokroju Valve, Sony czy Nintendo. Jeżeli interesuje Was, jak upłynęło Wam ostatnich 12 miesięcy na Steamie, możecie już to sprawdzić.

Tradycja starsza niż internet

Grudzień od zawsze stanowił okazję do refleksji nad minionym rokiem. W ostatnim miesiącu roku intuicyjnie myślimy o tym, czego udało nam się dokonać, a co wymaga jeszcze poprawy.

Czy to oznacza, że każdy z nas prowadzi tabelki spisując liczbę przesłuchanych utworów muzycznych albo w jakim miesiącu zdobył najwięcej osiągnięć w grach? Oczywiście, że to by była ogromna strata czasu – zwłaszcza, że giganci zbierają te informacje na bieżąco i z chęcią je udostępnią w zamian za szansę na podzielenie się podsumowaniem ze znajomymi i popularyzację platformy.

Podsumowanie Steam 2025 roku już na Ciebie czeka

Jeżeli miejscem, w którym trzymacie najwięcej gier i na którym spędziliście najwięcej czasu w mijającym, 2025 roku, jest oprogramowanie Valve, to możecie już przeczesywać swoje giereczkowe podsumowanie ostatnich 12 miesięcy.

Gigant nie bawił się jednak w rewolucję zarówno w formie, jak i treści. Otwierając więc swoją powtórkę najpierw dowiecie się kilku ogólników – ile gier uruchomiliście, ile osiągnięć odblokowaliście czy jaki jest wasz preferowany kontroler w grach.

Następnie przechodzimy przez porównanie do innych graczy i wykres sprawdzający, czy wybieraliśmy świeże tytuły, czy może woleliśmy sięgnąć po pozycje sprzed lat. Po podsumowaniu najważniejszych gier roku możecie obejrzeć, jak z każdym kolejnym miesiącem zmieniały się Wasze nawyki. Jest też najdłuższa seria codziennego uruchamiania gier i rozpiska z wyszczególnieniem każdego miesiąca.

Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo

Na koniec możecie zdecydować, czy podsumowanie może być przeglądane przez wszystkich, znajomych czy jednak wolicie to w całości ukryć przed światem. Jeżeli pielęgnujecie swój profil Steam, nie zapomnijcie dodać streszczenia historii Waszego Steam Replay 2025 roku w postaci „gabloty”.

Przypominam też, że swoje podsumowanie 2025 roku udostępniło również PlayStation. Na przegląd Xboxa i Nintendo zapewne poczekamy jeszcze kilka dni.