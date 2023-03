Już co drugi Polak codziennie korzysta z tej aplikacji. To nie Facebook ani TikTok

Przeciętny Polak ma na swoim smartfonie od kilkunastu do kilkudziesięciu aplikacji. Duża część użytkowników w Polsce bardzo upodobała sobie ten typ programu – na tyle, że korzysta z niego każdego dnia. I nie, nie jest tu mowa o Facebooku czy TikToku.

Dla blisko połowy Polaków ta aplikacja to absolutna konieczność na smartfonie

Firmy LeanCode i Kearney przeprowadziły szereg badań, dzięki którym dowiedzieliśmy się, że Polacy upodobali sobie aplikacje bankowe – każdego dnia korzysta z nich już 45% mieszkańców kraju nad Wisłą, a największy odsetek codziennych użytkowników jest wśród osób w wieku od 18 do 26 lat – 55% oraz od 27 do 39 lat – 50%. Odpowiedź „kilka razy w tygodniu” podało zaś 40% wszystkich badanych.

źródło: LeanCode

Co więcej – ich popularność stale rośnie, co jest bardzo ważnym sygnałem dla banków. Szczególnie że – jak pokazały przeprowadzone badania – dla osób w wieku od 18 do 26 lat jakość i funkcjonalność aplikacji ma decydujący wpływ na podjęcie decyzji o staniu się klientem danego banku. Na szczęście dla wszystkich, sytuacja w tym przypadku wygląda całkiem nieźle, ponieważ 44% Polaków zdecydowanie poleciłoby aplikację swojego banku (aż 78% zwraca uwagę na intuicyjność programu).

Jakie funkcje aplikacji bankowych Polacy uważają za najważniejsze?

Aplikacje bankowe służą nie tylko do podglądania ilości dostępnych na koncie środków czy wykonywania przelewów. Dziś wiele z nich umożliwia wzięcie kredytu kilkoma kliknięciami, a nawet wykupienie biletu na komunikację miejską czy opłacenie parkingu. Jednocześnie nierzadko zdarza się, że ich funkcjonalność jest ograniczona względem wersji przeglądarkowej bankowości internetowej, ale mimo to wiele osób korzysta już wyłącznie z bankowości mobilnej na smartfonie.

Najczęściej Polacy jednak uruchamiają aplikację swojego banku na urządzeniu mobilnym właśnie po to, aby sprawdzić dostępne saldo – 19% Polaków robi to codziennie, a 46% przynajmniej raz w tygodniu. Ponadto mieszkańcy kraju nad Wisłą korzystają też z BLIKA – 31% badanych powiedziało, że przynajmniej raz w tygodniu.

Mimo że – jak przed chwilą zostało wspomniane – aplikacja bankowa najczęściej oferuje bogatą funkcjonalność, to okazuje się, że Polak raczej niechętnie korzysta z czatu (58% odpowiedzi) i możliwości wymiany walut (54%). Ponadto Polacy nieczęsto kupują przez aplikację obligacje oraz składają wnioski o leasing czy kredyt.

A wy (jak często) korzystacie z aplikacji banku na swoim smartfonie?