Samsung zaprezentował nowy modem 5G do smartfonów. Będzie bardzo szybki

Samsung ogłosił wprowadzenie na rynek swojego najnowszego modemu 5G do smartfonów, który zapewnia bardzo dużą prędkość transferu danych. Chociaż nie jest jeszcze potwierdzone, do jakiego chipsetu trafi ten modem, to znamy już jego specyfikację, która jest naprawdę imponująca.

Samsung Exynos Modem 5300 umożliwi bardzo szybkie pobieranie danych

Samsung zaprezentował oficjalnie nowy modem Exynos 5300 5G, który ma trafić do smartfonów. Będzie on produkowany przy użyciu procesu EUV 4 nm, co stanowi poprawę w stosunku do procesu wytwarzania modemu Exynos 5123, który korzystał z technologii EUV 7 nm. Producent podkreśla, że dzięki temu nowy modem Exynos jest znacznie bardziej energooszczędny niż poprzednie generacje.

źródło: Samsung

Nowy układ oferuje imponujące osiągi, szczególnie jeśli chodzi o szczytowe prędkości pobierania, które według producenta mogą wynosić nawet 10 Gb/s, a do tego zapewnia niskie opóźnienia z obsługą technologii FR1, FR2 i EN-DC. Z kolei maksymalna prędkość wysyłania może sięgnąć 3,87 Gb/s.

Co jeszcze wiemy o Samsung Exynos Modem 5300?

Modem obsługuje łączność sieciową różnych generacji: przede wszystkim 5G, a także LTE, 3G i 2G. W przypadku sieci 4G prędkość pobierania może dochodzić na 3,0 Gb/s, a prędkość wysyłania do 422 Mb/s. Sieć 5G jest obsługiwana w trybach NSA i SA. Producent podkreśla również, że Exynos Modem 5300 można skonfigurować do łączenia z różnymi chipsetami dzięki wbudowanemu interfejsowi PCIe. Ponadto obsługuje on najnowszy standard 3GPP 5G NR Release 16.

Warto przypomnieć, że badacze bezpieczeństwa znaleźli niedawno niezabezpieczone luki w oprogramowaniu niektórych modemów Exynos. Na tej liście znalazł się również najnowszy model, czyli Samsung Exynos Modem 5300.

Nieprawidłowości w zabezpieczeniach umożliwiały zdalne wykonanie kodu podczas korzystania z modemu podczas połączenia przez VoLTE lub Wi-Fi Calling. Luki mogą zastać jednak załatane dzięki instalacji marcowych oraz kwietniowych poprawek bezpieczeństwa, które przygotował producent.

Samsung nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu, w którym potwierdziłby, jaki chipset będzie zawierał nowy modem Exynos 5300. Doniesienia pojawiające się w sieci sugerują jednak, że może on zadebiutować w SoC Google Tensor 3 wraz z serią Google Pixel 8.