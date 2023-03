Nowa usługa OPPO powstała z myślą o Twojej wygodzie. Będzie dostępna za darmo

Zepsuty smartfon to coś, z czym nikt z nas nie chciałby mieć do czynienia. Jeśli jednak już taka sytuacja stałaby się faktem, to liczy się przede wszystkim czas, by jak najszybciej odzyskać swoje (w pełni sprawne) urządzenie. Jeśli masz smartfon OPPO, to teraz będziesz mógł naprawić go w jeden dzień, i to bez biegania do serwisu.

Naprawa smartfona OPPO w jeden dzień

Odbiór, serwis i dostawa naprawionego smartfona tego samego dnia – brzmi pięknie, prawda? To jednak nie bajka, a nowość, która z pewnością ucieszy wszystkich korzystających z urządzeń marki OPPO. Usługa została wprowadzona przez autoryzowany serwis MTTC Poland, który zawiązał współpracę z OPPO w marcu 2022 roku. Serwis wykonuje naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne sprzętów tej marki.

źródło: 38 Content Communication

Nowa usługa nosi nazwę OPPO City Service i rusza w Warszawie już 28 marca 2023 roku. Warto podkreślić, że ekspresowa naprawa będzie bezpłatna przez kilka pierwszych miesięcy działania usługi.

Jak to działa?

Jak już wspomniałem, usługa ekspresowej naprawy smartfonów oraz smartwatchy chińskiej marki będzie dostępna na terenie Warszawy do 8 kilometrów od siedziby serwisu, zlokalizowanej przy ulicy 1 Sierpnia 6A. Zakres działania OPPO City Service obrazuje poniższa mapa.

źródło: 38 Content Communication

Klienci, którzy posiadają gwarancję na swoje urządzenia, mogą umówić wizytę poprzez infolinię MTTC dla klientów OPPO. Pracownik, który przyjedzie na skuterze pod ustalony adres, odbierze zepsute urządzenie i po naprawie dostarczy je z powrotem do właściciela. Cały proces naprawy ma potrwać zaledwie kilka godzin.