Zaraz wymiana opon na zimowe? Z Michelin nie musisz tego robić

Michelin CrossClimate 3 i Michelin CrossClimate 3 Sport to nowe letnie opony z homologacją zimową. Jak zapewnia producent, sprawdzą się w zwykłych autach, elektrykach, SUV-ach, a także w modelach o sportowej charakterystyce.

Rośnie sprzedaż opon całorocznych

Zaskoczeni? Raczej nie. Przede wszystkim klimat jest coraz cieplejszy, a ostre zimy – zależnie od regionu – występują sporadycznie lub nie ma ich wcale. Co więcej, opony całoroczne są dziś znacznie lepsze i zapewniają ponad zadowalające właściwości jezdne, także w sytuacji spadku temperatur poniżej zera, opadów śniegu i pogorszenia się warunków na drogach.

Obecnie po opony całoroczne sięgają nie tylko osoby, które szukają oszczędności, ale również ci, którzy stawiają przede wszystkim na wygodę. Nie trzeba bowiem co około pół roku jeździć na wymianę opon, co może być czasochłonne szczególnie, gdy pojawią się pierwsze przymrozki i wszyscy postanowią nagle wymienić opony. Podejrzewam, że wielu kierowców spotkało się z kolejkami w lokalnych warsztatach samochodowych czy zakładach wulkanizacyjnych.

Ogromny wzrost zainteresowania oponami całorocznymi potwierdzają dane z rynku europejskiego. Jeszcze przed 2015 rokiem sprzedaż wynosiła między 6 a 8 mln sztuk rocznie, a na rynku od dłuższego czasu panowała stagnacja. Natomiast 10 lat temu sprzedaż nagle zaczęła szybko rosnąć z roku na rok. W 2024 roku producenci sprzedali prawie 50 mln opon wielosezonowych w Europie.

Z ciekawych informacji wypada jeszcze podać, że wzrost nastąpił głównie kosztem opon letnich (75%), a w mniejszym stopniu opon zimowych (25%). Z kolei Francja, Niemcy, Włochy i kraje Beneluksu to rynki, które odpowiadają za 73% sprzedaży opon całorocznych w Europie.

Co wydarzyło się w 2015 roku?

Odniosę się do tego, co napisałem wcześniej. Po pierwsze, zmiana klimatu jest coraz wyraźniej odczuwalna – średnio jest cieplej i nie ma już strasznych zim. Po drugie, około 10 lat temu zaczęły pojawiać się naprawdę dobre opony wielosezonowe. Wśród nich zdecydowanie wyróżniała się pierwsza opona Michelin CrossClimate.

Michelin – wprowadzając w maju 2015 roku oponę CrossClimate – zerwało z dotychczasowymi technicznymi konwencjami, łącząc liczne zalety opon letnich z zimowymi. Mimo iż początkowo niektórzy inwestycję w tego typu rozwiązanie postrzegali jako ryzykowną, to szybko okazało się, że jest to odpowiedź na oczekiwania wielu kierowców, poszukujących mobilności przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.

W 2021 roku zadebiutowała opona Michelin CrossClimate 2, w której hybrydową technologię dostosowano do szerokiej gamy samochodów osobowych. Producentowi udało się też zachować wysoki poziom osiągów, zarówno latem, jak i zimą. Natomiast w tym roku do oferty wprowadzane są dwie opony – Michelin CrossClimate 3 i stworzona z myślą o samochodach o podwyższonych osiągach CrossClimate 3 Sport.

Michelin CrossClimate 3 – większa wytrzymałość i lepsza przyczepność

Nowa opona ma znaleźć zastosowanie w samochodach kompaktowych, sedanach, kombi, a także w SUV-ach i różnego typu autach 4×4. Sprawdzi się w modelach spalinowych, hybrydowych, a także tych z napędem elektrycznym.

Poprzednia generacja – Michelin CrossClimate 2 – charakteryzowała się już świetnymi właściwościami, a mimo tego producentowi udało się wprowadzić udoskonalenia. Michelin CrossClimate 3 cechuje się o 4% lepszą przyczepnością na mokrej nawierzchni oraz o 15% dłuższym przebiegiem. Z kolei właściciele samochodów elektrycznych powinni docenić wysoką efektywność energetyczną, która przekłada się na poprawę zasięgu.

Warto wspomnieć o technologii Michelin V-Shape. Odpowiednia sekcja bieżnika rozszerza się od środka ku barkowi, aby poprawić odprowadzanie wody, co ma działać zarówno w nowych, jak i mocniej zużytych oponach. Z kolei rozwiązanie nazwane MaxTouch maksymalizuje kontakt z drogą i równomiernie rozkłada siły powstające podczas przyspieszania, hamowania i pokonywania zakrętów. Przekłada się to na dłuższą żywotność bieżnika bez utraty bezpieczeństwa.

Na koniec należy jeszcze dodać, że nie zabrakło certyfikatu 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), który potwierdza przystosowanie do warunków zimowych. Opona jest już dostępna w sprzedaży w 63 rozmiarach – od 16 do 22 cali.

Michelin CrossClimate 3 Sport – sportowe osiągi przez cały rok

Jeszcze niedawno mogliśmy spotkać się z opiniami, że – owszem – opony całoroczne są genialnym rozwiązaniem, ale raczej dla tych zwykłych samochodów. Natomiast osoby, które jeżdżą usportowionymi autami, powinny jednak pozostać przy letnich i zimowych oponach. Model Michelin CrossClimate 3 Sport ma zmienić to podejście. Firma Michelin, która ma ogromne doświadczenie w tworzeniu opon dla samochodów o wysokich osiągach, a także opon wielosezonowych, postanowiła bowiem połączyć to wszystko w jeden produkt.

Możemy mówić o przełomie, bowiem Michelin CrossClimate 3 Sport zaprojektowano jako oponę sportową z homologacją do użytku zimowego. Ma poradzić sobie z autami spalinowymi o wysokich osiągach, a także z elektrykami, które oferują duży moment niemal od zera.Michelin

Michelin podaje, że główne cechy opony to:

sportowy charakter i precyzyjne prowadzenie o każdej porze roku,

wyjątkowa przyczepność na mokrej nawierzchni – wszystkie rozmiary mają klasę A według europejskiej klasy przyczepności na mokrej nawierzchni,

certyfikat 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) potwierdzający przystosowanie do warunków zimowych.

W Michelin CrossClimate 3 Sport zastosowano też szereg rozwiązań, które zostaną docenione przez kierowców preferujących sportowe samochody. Technologia Dynamic

Response zapewnia precyzyjne prowadzenie w każdych warunkach pogodowych z wykorzystaniem hybrydowego opasania aramidowo-nylonowego.

Z kolei Thermal Adaptive 2.0 to ulepszona generacja mieszanki bieżnika, która ma idealnie dostosowywać się do zmiennych warunków – mokra i sucha nawierzchnia, a także do różnych temperatur. Design Premium Touch ma natomiast przełożyć się na efekt aksamitu i głęboki czarny kontrast na zewnętrznym boku opony.

Opona Michelin CrossClimate 3 Sport jest już dostępna w sprzedaży w 29 rozmiarach, od 205/40R18 do 315/35R20. Kolejnych 30 rozmiarów zostanie wprowadzonych na rynek w 2026 roku.

Promocja: nawet 280 złotych za zakup nowych opon Michelin

Kierowcy, którzy zdecydują się na zakup kompletu nowych opon całorocznych Michelin wraz usługą montażu, mogą odebrać nagrodę w postaci karty podarunkowej do sieci sklepów Decathlon, RTV Euro AGD, Sephora lub Zalando. Wartość nagrody – zależnie od wybranych opon – może wynieść do 280 złotych. Szczegóły promocji dostępne są na stronie Michelin.