ChatGPT wkrótce zmieni swój stosunek do Ciebie

OpenAI przygotowuje się do premiery nowych, jeszcze bardziej nowoczesnych modeli sztucznej inteligencji. W międzyczasie jeden z twórców ujawnił, że ChatGPT zbliża się do potężnego rekordu aktywnych użytkowników tygodniowo.

ChatGPT to jeden z najbardziej popularnych na świecie botów sztucznej inteligencji. Przedstawiciel OpenAI – Nick Turley – na łamach portalu X pochwalił się, że chatbot „jest na dobrej drodze do osiągnięcia 700 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo”. Jak przypomina w poście, pod koniec marca 2025 roku zrzeszał on 500 milionów użytkowników, a w zeszłym roku czterokrotnie mniej.

This week, ChatGPT is on track to reach 700M weekly active users — up from 500M at the end of March and 4× since last year. Every day, people and teams are learning, creating, and solving harder problems. Big week ahead. Grateful to the team for making ChatGPT more useful and…