Nowa funkcja ChatGPT Ci się przyda. I to nie tylko przed świętami

Do ChatGPT trafiła nowa funkcja, która ułatwi Twoje życie. Przyda Ci się przed świętami, ale zdecydowanie nie tylko wtedy.

Szukasz prezentów? ChatGPT uprości sprawę nie tylko przed świętami

OpenAI zaanonsowało nową funkcję w ChatGPT. Co ważne, już możesz ją wypróbować i to za darmo. Nowe doświadczenie ma ułatwiać to, co jedni uwielbiają, a drudzy nienawidzą. Mowa tutaj oczywiście o zakupach. Niektórym proces kupowania przychodzi z łatwością, ale czasami zdarza się, że podjęcie decyzji, co do konkretnego produktu, jest naprawdę skomplikowane.

ChatGPT ma nam to nie tylko uprościć, ale też zaoszczędzić czas poświęcany na przeszukiwanie dziesiątek stron internetowych, sklepów czy platform e-commerce. Zasada działania jest prosta – Ty opisujesz, a bot dogłębnie przeszukuje internet w poszukiwaniu właściwego produktu. Niezależnie od tego, czy szukasz prezentu dla dziecka, chłopaka albo teściowej, czy nie możesz podjąć decyzji co do zakupu właściwego modelu laptopa, smartfona lub samochodu. ChatGPT przeanalizuje Twój opis, zada Ci szczegółowe pytania i weźmie pod uwagę Twoje poprzednie rozmowy, a następnie stworzy spersonalizowany przewodnik zakupowy.

Analiza zakupów w ChatGPT (źródło: OpenAI)

OpenAI podkreśla, że funkcja Analiza zakupów działa w oparciu o modele GPT-5 mini. Sztuczna inteligencja została wytrenowana z wykorzystaniem uczenia przez wzmacnianie, specjalnie do zadań zakupowych. Twórcy bota twierdzą, że AI czyta zaufane strony, cytuje wiarygodne źródła i korzysta z syntezy wielu informacji. Jednocześnie OpenAI podkreśla, że bot może popełniać błędy dotyczące szczegółów produktów, takich jak cena i dostępność. Firma zaleca, aby informacje te weryfikować na stronie sprzedawców.

Analiza zakupów w ChatGPT – jak wypróbować?

Zasada działania funkcji Analiza zakupów w ChatGPT jest bardzo łatwa i intuicyjna. Możesz już z niej skorzystać, choć podkreślę, że u mnie działa dobrze wyłącznie w aplikacji mobilnej, w wersji webowej na komputerze często pojawia się błąd.

Aby wypróbować nową opcję wystarczy, że otworzysz aplikację (lub stronę internetową), a następnie stukniesz w plusik (znajdziesz go po lewej stronie od okna kontekstowego). Z listy rozwijanej należy wybrać opcję Analiza zakupów, znajdziesz ją poniżej znanych już funkcji ChatGPT, takich jak Myślenie czy Zbadaj głęboko (Deep Research).

Funkcja Analiza zakupów (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Po kliknięciu funkcja wyświetla się jako aktywna, podświetlona na niebiesko pod lub nad oknem kontekstowym (w zależności od tego, czy korzystasz z aplikacji czy wersji webowej). Pozostaje już tylko opisać produkt, który chcesz kupić lub poprosić o pomysł np. na prezent świąteczny i wysłać, a sztuczna inteligencja po kilku sekundach wygeneruje przewodnik zakupowy. Bot będzie zadawać Ci dodatkowe pytania, które zawężą polecenie i pomogą wybrać ten właściwy produkt.