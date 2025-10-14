ChatGPT coraz mniej potrzebny. Amerykanie stworzyli własne rozwiązanie

Od kilku lat sztuczna inteligencja kojarzona jest z firmą OpenAI i narzędziem ChatGPT, ale możliwości mamy już naprawdę mnóstwo. Microsoft pochwalił się właśnie kolejnymi modelami, które stworzył samodzielnie.

Microsoft tworzy wreszcie własne rozwiązania dla Copilota i Binga

W sierpniu 2025 roku twórca Windowsa przedstawił własne głosowe modele sztucznej inteligencji – MAI-Voice-1 oraz MAI-1-preview. Głównie po to, aby poprawić wrażenia użytkownika i sposób działania osobistego asystenta na komputerach, ale nie tylko. Własne modele udowodniły też, że Microsoft chce i potrafi zbudować samodzielnie rozwiązania.

W ofercie Microsoftu znajdziecie już Bing Creator, czyli generator do tworzenia obrazu na podstawie tekstu oraz filmów. Warto jednak zaznaczyć, że narzędzie to nie jest w pełni zależne od tej firmy, gdyż korzysta z modeli GPT-4o lub DALLE-E3, należących do OpenAI – podobnie zresztą jak ChatGPT. Sytuacja jednak właśnie się zmieniła, bo do grona autorskich modeli, przedstawionych latem, dołączył właśnie kolejny.

Microsoft pochwalił się swoim własnym generatorem obrazów, który stworzył samodzielnie. MAI-Image-1 to pierwsze narzędzie firmy do przetwarzania tekstu na obraz za pomocą sztucznej inteligencji. Firma chwali się, że to kolejny krok w jej podróży, który toruje drogę do bardziej wciągających, kreatywnych i dynamicznych doświadczeń w ich produktach. Ponadto Microsoft AI ma być sztuczną inteligencją dla każdego, która ma wspierać ludzkość i jej służyć.

Obrazy stworzone przez MAI-Image-1 (źródło: Microsoft)

MAI-Image-1 – generator obrazów Microsoftu stworzony bez modeli OpenAI ChatGPT

Jak twierdzi Microsoft, nowoopracowane narzędzie zostało stworzone przy wsparciu specjalistów z branży kreatywnej. Ponadto generator ma doskonale radzić sobie z tworzeniem realistycznych obrazów przypominających zdjęcia, z uwzględnieniem oświetlenia, w tym światła odbitego czy krajobrazów. Co więcej, podczas opracowywania modeli firma starała się unikać powtarzalności czy generycznych rezultatów generatora. Skupiono się również na elastyczności, różnorodności i praktycznej wartości uzyskiwanych grafik.

MAI-Image-1 zadebiutował już na LMArena i znalazł się w pierwszej 10-tce modeli przekształcających tekst na obraz. Wspomnę, że LMArena jest publiczną platformą, zajmującą się opiniowaniem, ocenianiem i porównywaniem różnych narzędzi i modeli sztucznej inteligencji.

Microsoft zapowiedział też, że z czasem MAI-Image-1 trafi na platformę Copilot oraz Bing Image Creator. Warto jednak wspomnieć, że obecnie mamy już naprawdę wiele możliwości i różnorodnych darmowych narzędzi, nie tylko do generowania tekstu, ale również obrazów czy filmów.

