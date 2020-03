Uwaga, uwaga! Mamy polskie ceny Huawei P40 i P40 Pro!

Ciekawi Was, czy ceny Huawei P40 i P40 Pro będą tak niskie jak P40 Lite i P40 Lite E? Ha, mamy informacje, które mogą być interesujące.

Nowe smartfony „P” od Huawei będą pierwszymi z tej linii, które nie pochwalą się preinstalowanymi usługami i aplikacjami Google. Oczywiście nie jest to pierwszyzna dla chińskiego producenta, jednak musi się on spodziewać, że sprzedaż tegorocznych flagowców będzie naprawdę niska. Wydanie kilku tysięcy złotych na smartfon, któremu brakuje tego i owego, to całkiem inna sytuacja niż przetestowanie takiego Huawei P40 Lite E, który kosztuje 699 zł.

Ile będą kosztować Huawei P40 i P40 Pro?

Na poniższe ceny należy wziąć pewną poprawkę. Choć nasze źródło jest solidne i mu ufamy, Huawei może rozegrać sprawę podobnie jak ostatnio z modelami P40 Lite i P40 Lite E, a mianowicie: obniżyć ich ceny podczas przedsprzedaży. W wypadku P40 i P40 Pro na pewno będziemy mieli z taką do czynienia. Wtedy ceny mogą być znacznie korzystniejsze od poniższych, a niewykluczone, że zostaną utrzymane po zakończenia składania zamówień na pierwsze sztuki.

Jakich więc spodziewamy się cen?

dla Huawei P40 w wersji 8 GB/128 GB – 2999 zł

dla Huawei P40 Pro w wersji 8 GB/256 GB – 4299 zł

Jak wspomniałem, to się może zmienić podczas przedsprzedaży. Jednak nawet gdyby zachowane zostały te powyższe, od razu widzimy różnicę między wyceną flagowców Huawei oraz Samsunga. Za podstawowego Galaxy S20 trzeba było dać na start 3949 zł (tymczasowo trochę mniej), a za Galaxy S20+ 4399 zł.

Wydaje się, że cena Huawei P40 Pro zostanie obniżona na przedsprzedaż – byłoby naprawdę dziwne, gdyby producent proponował ten model w cenie tak mocno zbliżonej do Galaxy S20+, któremu nie brakuje obsługi Google Mobile Services. Flagowiec Huawei będzie miał zaś luki programowe, których nie jest w stanie zapełnić żaden podzespół czy funkcja.

Nie mamy na razie żadnych danych o dostępności wersji Premium Edition w Polsce. Czekamy więc na premierę nowych high-endów Huawei, która odbędzie się 26 marca.

źródło: własne