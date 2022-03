CD Projekt RED zmaga się z rosyjską falą negatywnych recenzji gier

Jeden z największych polskich producentów i wydawców gier, podjął odważną decyzję o całkowitym wstrzymaniu sprzedaży swoich produktów w Federacji Rosyjskiej. Niestety, oburzeni gracze nie pozostają obojętni, fundując twórcom dość spodziewany atak.

CD Projekt RED przyłącza się do walki

Z dnia na dzień, codzienne życie Rosjan będzie coraz trudniejsze, i to na personalne życzenie Władimira Putina. Jego bezpodstawna inwazja na Ukrainę sprawiła, że ogrom firm technologicznych oraz studiów deweloperskich wycofuje się z jakiejkolwiek aktywności w Federacji Rosyjskiej.

Jedną z nich jest CD Projekt RED, które wstrzymało sprzedaż swoich produktów na wszystkich platformach w Rosji, w tym gier Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3: Dziki Gon, zatrzymując także operacje cyfrowego sklepu GOG.com.

Polski Eurogamer donosi, że gry od CD Projekt RED napotkała fala negatywnych recenzji, płynących zarówno z Rosji, jak i Chin. W przypadku obu wyżej wymienionych produkcji, mówi się już o ponad 200 tysiącach negatywnych opinii. Warto zaznaczyć, że sytuacja spotkała kilka dni wcześniej This War of Mine, z którego dochody w tym tygodniu także trafiają na pomoc Ukrainie.

Steam czycha na trolli

Nadzieją napawa fakt, że w przypadku This War of Mine, Valve mogło rozpoznać falę negatywnych recenzji. Przez to nie są one wliczane do zbiorowej statystyki. Mało tego, najeżdżając myszką na wynik gry, możemy odczytać informację iż gra padła ofiarą fali recenzji nie na temat. Łatwo zatem założyć, że produkty CD Projekt RED spotka podobna sytuacja.

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tego, jak wiele firm z branży technologicznej przeciwstawi się rosyjskiej napaści na Ukrainę. Codziennie widzimy kolejne informacje o finansowym i humanitarnym wsparciu, a liczba biznesów działających w Federacji Rosyjskiej drastycznie maleje. Władimir Putin sprawia, że Rosja za chwilę dołączy do pariasów pokroju Korei Północnej..

Miejmy nadzieje, że te skumulowane działania obudzą Rosjan z letargu i oni także zawalczą o prawdziwą wolność. Nie będzie to łatwe, lecz potencjalna nagroda jest równie wielka: demokracja, a wraz z nią koniec imperialistycznych ambicji niedobitków po Związku Radzieckim.