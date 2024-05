Carrefour wprowadza nowe usługi. Sieć chce konkurować z bankami i pocztą

Sieć sklepów Carrefour rozpowszechnia usługę MoneyGram, która pozwala klientom na szybkie przekazywanie środków oraz odbieranie przelewów pieniężnych. Przedsiębiorstwo chce także umożliwić wygodne przesyłanie funduszy ze sklepu do sklepu. Ile trzeba za to zapłacić?

Sieć Carrefour rozpowszechnia przekazy pieniężne

Carrefour w Polsce obejmuje 96 hipermarketów oraz 151 supermarketów. Szybki rozwój i popularność tej sieci, a także chęć przyciągnięcia klientów zachęca włodarzy przedsiębiorstwa do wprowadzania nowych rozwiązań i usług. Jednym z nich był oczywiście przeuroczy robot Kerfuś, który wchodził w interakcję z klientami, oferując różnorodne przekąski czy napoje.

Robot Kerfuś (źródło: Carrefour)

To jednak nie koniec innowacji proponowanych przez sieć. Carrefour już podczas zeszłorocznej jesieni w sześciu obiektach handlowych rozpoczął pilotaż MoneyGram. Usługa ta umożliwia m.in. przekazywanie przelewów krajowych i zagranicznych, zarówno w postaci przesłania gotówki, jak i wpłaty pieniędzy wprost na konto odbiorcy – póki co wyłącznie w złotówkach. MoneyGram obejmuje aż 400 tysięcy punktów, zlokalizowanych w 200 państwach z całego świata, do których można przekazać środki.

W przyszłości klienci będą mogli też przesyłać gotówkę ze sklepu do sklepu. Oznacza to, że możliwe będzie przekazanie pieniędzy osobie będącej w jednym z obiektów Carrefour, nawet jeśli odbiorcę i nadawcę dzielą setki kilometrów. Warunkiem jest obecność obsługi MoneyGram w obu punktach. Aktualnie usługa zostaje rozpowszechniona na 40 placówek sieci handlowej, a na czerwiec zaplanowano poszerzenie działalności o każdy z hipermarketów działających w Polsce. Carrefour nie ma jednak zamiaru na tym poprzestać i na przyszły rok zapowiada wprowadzenie MoneyGram także w supermarketach.

MoneyGram (źródło: Carrefour)

W jaki sposób działa MoneyGram?

Całość usługi realizowana jest w Punkcie Obsługi Klienta, zlokalizowanym w każdym hipermarkecie sieci Carrefour. Aby dokonać przelewu na konto lub złożyć dyspozycję przekazania gotówki należy wylegitymować się za pomocą dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu). Wszelkie dane umieszczane są w formularzu elektronicznym, będącym podstawą zlecenia.

Gdy transakcja zostanie wykonana, nadawca otrzymuje potwierdzenie przelewu i kod odbioru pieniędzy. Jak twierdzi MoneyGram, fundusze trafią do adresata transakcji w około 10 minut (w zależności od godzin pracy agenta oraz zgodności z regulacjami). Z kolei żeby je odebrać należy przedstawić dokument tożsamości oraz podać kod odbioru, otrzymany od osoby przesyłającej środki.

MoneyGram (źródło: Carrefour)

Usługa MoneyGram niestety nie jest darmowa. Minimalna kwota za przekazanie funduszy na terenie kraju wynosi 8 złotych, natomiast w przypadku przelewów zagranicznych trzeba zapłacić co najmniej 9,50 złotych.