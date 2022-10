Call of Duty: Modern Warfare II tylko dla ludzi z abonamentem

Activision-Blizzard testuje nowy pomysł na ograniczenie oszustw w grach sieciowych. Wymóg weryfikacji dwuetapowej z telefonem to znany patent, lecz najciekawsze jest tu niewątpliwie ograniczenie kierowane do posiadaczy numerów na kartę.

Więcej restrykcji dla graczy

Dla osób śledzących ostatnie poczynania Activision-Blizzard, decyzje związane z Call of Duty: Modern Warfare II nie będą zbytnim zaskoczeniem. Gracze zdziwili się już przy premierze Overwatch 2, gdy korporacja nie pozwoliła uruchomić gry bez wcześniejszego ustawienia weryfikacji dwuetapowej z podpięciem numeru telefonu.

To nie byłoby nawet dziwne. Takie działanie jest często niezbędne – choćby w Fortnite, gdy chcemy podarować karnet bojowy innemu graczowi. Tutaj jednak, użytkowników platformy Blizzarda zaskoczyło zupełnie coś innego. Firma początkowo planowała, by wykluczyć z procesu weryfikacji wszystkie numery prepaid, z dość prostej przyczyny. Wprowadzając takie ograniczenie, likwidujemy z zabawy wszystkie dodatkowe konta, które mogłyby być tworzone przez osoby wykluczone wcześniej za oszustwa.

Po proteście graczy, Blizzard zgodził się by wszyscy gracze przechodzący z klasycznego Overwatch, nie musieli podawać numeru telefonu. Wymóg dalej obowiązuje konta wcześniej niepołączone z platformą Battle.net oraz nowych graczy. W przypadku Call of Duty: Modern Warfare II, wyjątków jednak nie będzie.

Czy pozbędziemy się oszustów z Call of Duty?

Przyznam szczerze, przekonuje mnie ten pomysł. Stały numer telefonu to gwarancja dobrze zabezpieczonego konta. Jeżeli nie będzie można go tak łatwo zastąpić przy próbie oszustwa, z pewnością taka podróbka gracza zastanowi się nad uprzykrzaniem zabawy innym. Bardzo mnie też ciekawi, czy numery na kartę polskich operatorów zadziałają z nowym systemem weryfikacji na Battle.net.

Z takich względów również pojawiają się obawy co do funkcji cross-play. Gracze konsolowi nie chcą się narażać na rozgrywki z posiadaczami komputerów PC, z powodu łatwiejszego dostępu do narzędzi oszukujących grę. Programowe zabezpieczenia zawodzą w kolejnych sieciowych tytułach, dlatego pomysł z numerem telefonu jest niewątpliwie nowatorski.

Call of Duty: Modern Warfare II ukaże się już 28 października na komputerach PC oraz konsolach obecnej i starej generacji, z wykluczeniem systemu Nintendo Switch. Czy kroki Activision-Blizzard pozwolą ograniczyć liczbę oszustów na serwerach? Tutaj z pewnością poczekamy na ocenę graczy, którzy wkrótce pojawią się na polu bitwy.