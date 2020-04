Call of Duty rozpoczyna 3. sezon. Zobacz, co przygotowali twórcy

Seria Call of Duty ma ostatnio naprawdę dobrą passę. Praktycznie każda nowa odsłona serii może pochwalić się znakomitymi wynikami, zaczynając od dobrze przyjętego Call of Duty: Mobile, poprzez świetnie oceniane zeszłoroczne Call of Duty: Modern Warfare, na bijącym rekordy popularności Call of Duty: Warzone kończąc. Te dwa ostatnie tytuły właśnie dostały masę nowej zawartości za sprawą nowego sezonu.

Coś o serii Call of Duty ostatnio głośno – rok temu Call of Duty: Modern Warfare podbiło serca graczy i recenzentów, na początku tego roku to samo zrobiło Call of Duty: Warzone, a tydzień temu informowaliśmy Was o premierze Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Dziś pora na kolejne dobre informacje prosto od Activision.

Co nowego?

Czas na przedstawienie nowości, jakie znajdą się w trzecim sezonie Call of Duty. Posiadacze Call of Duty: Modern Warfare dostaną na start trzy nowe mapy Talsik Backlot, Hovec Sawmill i Aniyah Incursion, zaś gracze Call of Duty: Warzone z pewnością ucieszy fakt, że do gry w końcu zawita długo wyczekiwany tryb z czteroosobowymi drużynami.

Co oprócz tego dostaną fani zarówno CoD: Modern Warfare, jak i CoD: Warzone? Nowe bronie: karabin SKS i pistolet Renetti, a także skórki do pojazdów oraz nowego operatora — Alexa.

W późniejszym terminie dodani zostaną kolejni operatorzy, nowe mapy wraz z nowymi trybami i kompletnie nowe uzbrojenie — wszystko jest przedstawione na poniższej grafice. Nowości w mniej więcej równym stopniu pokryją zarówno graczy płatnego Call of Duty: Modern Warfare, jak i darmowego Call of Duty: Warzone.

Kiedy i gdzie?

Trzeci sezon w Call of Duty: Modern Warfare i Call of Duty: Warzone już się rozpoczął! Nowa zawartość jest już dostępna zarówno na PC, jak i na PlayStation 4 oraz Xbox One. Waga aktualizacji waha się od 12 GB do 16 GB, w zależności od platformy.

Gracie w Call of Duty: Modern Warfare lub Call of Duty: Warzone?

Źródło: YouTube, blog.activision.com

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!