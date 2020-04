To nie żart! Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered już dostępne

Seria Call of Duty to prawdziwy fenomen, na którego temat można by napisać wiele książek i (chociaż jakby nie patrzeć to takowe już powstały) nagrać niejeden dokument. Z roku na rok fanów gry przybywa, a wydane niedawno CoD: Warzone okazało się być strzałem w dziesiątkę i do teraz przyciąga setki tysięcy graczy jednocześnie. Od jakiegoś czasu po internecie krążyły plotki o domniemanym remasterze Call of Duty: Modern Warfare 2 i... odświeżona gra zadebiutowała wczoraj bez jakichkolwiek wcześniejszych zapowiedzi.

Powrót króla sieciowych strzelanek

Modern Warfare 2 jest bez wątpienia jedną z najcieplej wspominanych odsłon serii. Mi przypadła do gustu zdecydowanie najbardziej na tle innych części i zarówno w kampanii fabularnej, którą ukończyłem wielokrotnie, jak i w trybie wieloosobowym spędziłem dziesiątki godzin.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered zadebiutowało wczoraj wieczorem w sklepie PlayStation Store, a także w formie zamówień przedpremierowych na Microsoft Store oraz Battle.net, na których pojawi się już 30 kwietnia.

Co ciekawe, gra nie została całkowicie odświeżona. Jak sama nazwa wskazuje remaster objął jedynie kampanię fabularną i jest to spowodowane najprawdopodobniej chęcią ochrony CoD: Warzone i Modern Warfare (2019) przed utratą graczy. Decyzja ta wpłynęła również na model dystrybucji gry, bowiem nie da się jej kupić w standardowy sposób. Aby dokonać zakupu, musimy posiadać jedną z dwóch wcześniej wspomnianych, najnowszych odsłon serii, a w pakiecie z remasterem otrzymamy również zestaw zawartości do trybu wieloosobowego tychże gier:

Skórkę Ghosta z UTD,

Dwa schematy broni,

Animację wykończenia,

Głosową „odzywkę”,

Talizman broni,

Emblemat,

Animowaną wizytówkę naszego profilu,

Natychmiastowe pominięcie dwóch poziomów Karnetu Bojowego.

Pakiet został wyceniony na około 100 złotych na wszystkich platformach.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered zostało przygotowane przez zespół Beenox znany między innymi z odświeżenia pierwszej części Modern Warfare i licznych gier o superbohaterach. Pierwsze opinie o zmodernizowanych przygodach Soapa są bardzo pozytywne, a sama gra na opublikowanych w sieci materiałach prezentuje się wręcz fenomenalnie.

Wersja na konsole wzbogacona została o pełne wsparcie rozdzielczości 4K oraz technologii HDR, a także pozbawiona ograniczenia liczby klatek na sekundę. Zapowiada się prawdziwa gratka dla fanów gatunku!

Źródło: informacje prasowe, własne

