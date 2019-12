Huawei kusi licznymi bonusami za pobieranie aplikacji z AppGallery

W sklepie z aplikacjami Huawei AppGallery debiutują kolejne aplikacje, z których chętnie korzystamy na co dzień. Premiery często łączą się z atrakcyjnymi ofertami promocyjnymi i nie inaczej jest w tym przypadku. Sprawdziliśmy te najciekawsze.

Żeby w pełni korzystać z możliwości smartfona, należy uzbroić go w zestaw przydatnych w codziennym użytkowaniu aplikacji mobilnych. W tym celu skorzystać można ze sklepu dostarczanego przez Google albo producenta urządzenia. Swoje alternatywy oferuje między innymi Huawei. W AppGallery pojawiło się właśnie kilka aplikacji z rodzimego podwórka, których pobranie uprawnia do skorzystania oferty specjalnej. Decydując się na pobranie z AppGallery można, między innymi, skorzystać ze zniżek na zakupy czy uzyskać dodatkowy okres darmowego korzystania z płatnej wersji aplikacji.

Bonusy w Huawei AppGallery to nie pierwszyzna

O tym, że posiadacze telefonów Huawei, którzy zdecydują się na pobranie aplikacji z Huawei AppGallery mogą liczyć na więcej, wiadomo już od dawna. Warto wspomnieć chociażby ostatnie promocje, gdzie można było skorzystać z 30 dni darmowego dostępu do e-booków i audiobooków w Empik Go, 14 dni telewizji w ramach WP Pilot, zniżki na Allegro czy pakietu Premium w aplikacji IPLA na okres jednego miesiąca. Nieco wcześniej pobranie tak popularnych aplikacji jak Allegro, Audioteka, eSky, IPLA i Yanosik uprawniało do otrzymania vouchera o wartości 20 zł na zakupy w sklepie internetowym Huawei.

Co jakiś czas pojawiają się również promocje sezonowe. Na przykład, w okresie wakacyjnym klienci Huawei mogli korzystać z darmowego dostępu do serwisu Empik Go i WP Pilot. Aplikacje z obecnej oferty promocyjnej pomogą, między innymi, bezpiecznie dojechać i wrócić ze świątecznych podróży.

Zniżka na ubezpieczenie telefonu

Oferta, w ramach której uzyskać można do 20% zniżki na ubezpieczenie smartfona, dostępna jest w aplikacji Pan Paragon. To bardzo przydatne narzędzie służące archiwizacji dokumentów potwierdzających zakup danego towaru, które w przyszłości mogą się przydać. By otrzymać możliwość promocyjnego zakupu ubezpieczenia, wystarczy pobrać aplikację z AppGallery, zeskanować paragon za zakup smartfona i sprawdzić, czy aplikacja poprawnie rozpoznała datę zakupu oraz nazwę sklepu. Następnie wybrać opcję „Ubezpiecz”, wprowadzić dane potrzebne do wyliczenia składki i wprowadzić otrzymany kod rabatowy.

Z promocji można skorzystać w ciągu 7 dni od daty zakupu smartfona, nie później niż do 31 grudnia. Oferta nie obejmuje urządzeń kupionych w sklepie Neonet i neo24.pl.

Zakupy w CCC 20% taniej

Pobranie aplikacji CCC ze sklepu AppGallery powinny z kolei rozważyć osoby, które w najbliższym czasie planują zrobić zakupy w jednym z najpopularniejszych sklepów obuwniczych w Polsce. Instalacja aplikacji z AppGallery uhonorowana zostanie kodem rabatowym uprawniającym do otrzymania 20% zniżki na zakupy w sklepach CCC i poprzez stronę internetową ccc.eu. Promocja obowiązuje do 31 grudnia, nie obejmuje produktów przecenionych i nie łączy się z innymi promocjami CCC.

Miesiąc darmowej nawigacji

Aplikacja NaviExpert to jedna z najpopularniejszych nawigacji pracujących na smartfonach w Polsce. Pobierając ją z AppGallery użytkownik otrzyma kod promocyjny, dzięki któremu będzie mógł korzystać z niej przez miesiąc całkowicie za darmo. Instalacja aplikacji z AppGallery spowoduje przyznanie kodu rabatowego, który następnie należy wprowadzić w zakładce „Moje konto” w NaviExpert. Oferta obowiązuje do 1 czerwca 2020 roku.

50 zł na zakupy w sklepie Huawei

Ofertę promocyjną dla osób aktywnie korzystających z AppGallery przygotował również sklep internetowy Huawei.pl. Instalując jedną z wskazanych w regulaminie aplikacji można otrzymać kod rabatowy uprawniający do 50 zł zniżki na zakupy o wartości co najmniej 150 zł. By z niej skorzystać, należy, do 20 grudnia, pobrać jedną z następujących aplikacji: Traficar, Blix, Fotka.pl, OLX lub Onet. W zamian za to w sekcji „Prezenty” na karcie aplikacji pojawi się voucher, który można zrealizować na Huawei.pl do 31 grudnia.

Wyposażając swój telefon w potrzebne aplikacje warto sprawdzić ich dostępność również w innych sklepach, do których dostęp zapewnia producent telefonu. Być może, jak w opisanych wyżej przypadkach, uda się załapać na dodatkową korzyść, a pobrana aplikacja będzie dokładnie taka sama. Warto również regularnie sprawdzać ofertę Huawei AppGallery, gdzie często można trafić na dodatkowe korzyści.

Wpis powstał przy współpracy z Huawei