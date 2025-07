Bonusy w Allegro Smart! już działają. Problem w tym, że nie ma w czym wybierać

Zapowiadana nowość w programie Allegro Smart! właśnie ruszyła. Użytkownicy mogą już korzystać z tzw. Smart! Bonusów. Choć koncept zapowiada się interesująco, na razie lista dostępnych benefitów jest bardzo skromna. I to delikatnie mówiąc.

Program ruszył, ale póki co wygląda jak wersja beta

Allegro oficjalnie uruchomiło Smart! Bonusy, czyli nową funkcję w ramach popularnego abonamentu Smart!. Rozwiązanie to miało być kolejnym krokiem w stronę rozszerzenia zakresu korzyści, które platforma oferuje swoim subskrybentom. Cel był prosty, uczynić program bardziej konkurencyjnym wobec Amazon Prime i bardziej walczyć o lojalność użytkowników.

Korzyści można znaleźć w zakładce „Moje Allegro”, w sekcji Allegro Smart!. Problem w tym, że wybór na starcie jest… symboliczny.

Na liście partnerów, którzy oferują jakiekolwiek bonusy, są obecnie tylko dwie firmy: Multikino i Legimi. Pierwsza z nich udostępnia 25% zniżkę na maksymalnie cztery bilety miesięcznie. Druga – 30% rabatu na roczną subskrypcję serwisu z e-bookami i audiobookami, plus cztery darmowe synchrobooki rocznie. I to wszystko.

Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że lista partnerów ma sukcesywnie się rozrastać – tak też na swojej stronie internetowej informuje Allegro. Kolejne marki dołączą do programu w nadchodzących miesiącach. Konkretów jednak na razie brak. Nie wiadomo, kiedy dokładnie, jakie firmy, ani w jakiej formie.

źródło: Allegro

Ambitna wizja, ale zbyt skromny start?

Smart! Bonusy to nie pierwszy dodatek do programu Smart!, który z biegiem lat mocno ewoluował. Pierwotnie skupiał się głównie na darmowych dostawach i zwrotach. Z czasem doszły do tego m.in. wyzwania z monetami, specjalne zniżki, priorytetowa obsługa w ramach Allegro Protect czy możliwość podzielenia płatności na dwie raty bez dodatkowych kosztów w ramach Allegro Pay. Bonusy miały być logicznym kolejnym krokiem i – jako koncept – rzeczywiście wpisują się w ten kierunek.

Nie ma też wątpliwości, że taka rozbudowa programu to reakcja na coraz silniejszą konkurencję. Allegro próbuje utrzymać użytkowników, którzy coraz chętniej zaglądają na platformy pokroju Temu czy AliExpress, gdzie ceny są atrakcyjne, a oferta szeroka.

Trzeba też zaznaczyć, że Allegro samo postawiło sobie poprzeczkę dość wysoko. Porównanie do Amazon Prime, które padło już wcześniej, działa niestety na niekorzyść Smart! Bonusów. W programie Prime użytkownicy otrzymują nie tylko dostawy i rabaty, ale też dostęp do biblioteki filmów, seriali, muzyki i gier. Przy takim tle rabat na bilety do kina może wydać się po prostu zbyt mało atrakcyjny.

Na ten moment Smart! Bonusy wyglądają raczej jak wczesna wersja testowa niż pełnoprawny element programu lojalnościowego. To może się zmienić, zwłaszcza jeśli do programu dołączą większe marki z realnie ciekawymi ofertami.

Być może stanie się do już w przyszłym miesiącu, ponieważ data ważności obecnych ofert to 31 lipca 2025.