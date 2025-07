Pionowe treści na YouTube będziesz mógł obejrzeć… w poziomie

YouTube wprowadza nową funkcję. Będzie ona dotyczyć krótkich, pionowych materiałów wideo, czyli popularnych Shortsów. Choć na pierwszy rzut oka wygląda jak zbędny dodatek, jej rzeczywiste zastosowanie ma głębszy sens.

Shorts w poziomie, czyli nowa opcja dla wybranych

YouTube testuje funkcję, która pozwala na odtwarzanie materiałów Shorts w orientacji poziomej. Opcja o nazwie Rotate Shorts pojawiła się w ustawieniach aplikacji mobilnej i dostała odkryta przez Android Authority.

Jak się dowiedzieliśmy, pozwala ona na automatyczne przełączenie widoku Shorts do trybu horyzontalnego, gdy użytkownik obróci telefon. Jest to jednak opcja eksperymentalna i, co ważne, nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich. YouTube udostępnia ją na zasadzie aktualizacji po stronie serwera, a jej działanie zauważono m.in. na smartfonach Pixel 9 Pro XL, przy wersji aplikacji 20.26.31.

Po włączeniu tej funkcji, rotacja telefonu powoduje, że pionowe firmy zostają osadzone w interfejsie poziomym. Elementy UI, takie jak przyciski czy pasek przewijania, zmieniają układ, ale same filmy nie są przeskalowane do pełnego ekranu, a wręcz przeciwnie – wyświetlają się w niewielkim, pionowym oknie, osadzonym pośrodku poziomego widoku.

Dla większości użytkowników jest to rozwiązanie niefunkcjonalne, bo oglądanie pionowego filmu na wąskim pasku ekranu traci sens, zwłaszcza że współczesne smartfony często mają proporcje 20:9 lub zbliżone.

źródło: Android Authority

Komu w ogóle potrzebna taka opcja?

Muszę przyznać, że jest to dobra rozkmina, ale nowa funkcja YouTube nie jest przypadkową próbą urozmaicenia interfejsu. Dzięki nowej opcji możliwe jest uruchomienie filmu Shorts bez potrzeby zmiany orientacji urządzenia, co może być wygodne np. dla osób oglądających na tabletach ustawionych poziomo.

Co ciekawe, Google wcześniej rozwiązało ten problem właśnie na tabletach i składanych urządzeniach, gdzie YouTube automatycznie dopasowuje UI do orientacji ekranu bez potrzeby dodatkowych ustawień. Teraz rozwiązanie to trafia również na smartfony, choć wymaga aktywacji trybu w ustawieniach.

W praktyce funkcja Rotate Shorts może nie zyskać popularności wśród przeciętnego użytkownika. Krótkie materiały Shorts od samego początku projektowane były z myślą o pełnoekranowym oglądaniu w pionie, dokładnie tak jak TikToki czy Rolki z Instagrama.

Trzeba jednak przyznać, że na TikToku coraz częściej pojawiają się poziome materiały, które możemy oglądać właśnie dzięki tiktokowemu trybowi pełnoekranowemu, który w apce dostępny jest już jakiś czas. Być może YouTube wprowadza tę zmianę korzystając z doświadczenia TikToka, bo wie, że prędzej czy później materiały w orientacji 16:9 będą trafiać w zakładkę Shorts. Przy czym to by było bardzo dziwne zagranie.

Wtedy jednak użycie trybu Rotate Shorts byłoby najbardziej logicznym rozwiązaniem.