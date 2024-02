Spraw sobie Chromebooka i odzyskaj pięć stówek

Laptopy z serii Acer Chromebook Plus to dobrze wyposażone i atrakcyjnie wycenione komputery, nie tylko do podstawowych zastosowań. Teraz taki sprzęt opłaca się kupić jeszcze bardziej, bo pięć stówek może do Ciebie wrócić w formie cashbacku. Taka promocja.

Cashback za zakup Chromebooka firmy Acer

Zasady są proste, a wszystko zaczyna się od tego, że między 14 lutego a 14 kwietnia 2024 roku kupujesz wybranego laptopa z serii Acer Chromebook Plus 515 lub 514. Następnie wypełniasz formularz rejestracyjny, dołączając zdjęcie paragonu i etykiety z numerem seryjnym. Po niedługim czasie na Twoje konto trafia 500 złotych.

W promocji uczestniczą cztery modele. Dwa z nich to 14-calowe laptopy wyposażone w procesory AMD Ryzen 5, a dwa to komputery z 15-calowymi wyświetlaczami i procesorami z rodziny Intel Core. Pełna lista prezentuje się następująco:

Acer Chromebook Plus CB514-3H ( NX.KP4EP.004 ) z procesorem Ryzen 5 7520C, 8 GB RAM i 512 GB SSD,

) z procesorem Ryzen 5 7520C, 8 GB RAM i 512 GB SSD, Acer Chromebook Plus CB514-3H ( NX.KP4EP.003 ) z procesorem Ryzen 5 7520C, 8 GB RAM i 256 GB SSD,

) z procesorem Ryzen 5 7520C, 8 GB RAM i 256 GB SSD, Acer Chromebook Plus CB515-2H ( NX.KNUEP.007 ) z procesorem Core i3 1215U, 8 GB RAM i 512 GB SSD,

) z procesorem Core i3 1215U, 8 GB RAM i 512 GB SSD, Acer Chromebook Plus CB515-2H (NX.KNUEP.008) z procesorem Core i5 1235U, 8 GB RAM i 512 GB SSD.

Laptopów możesz szukać w sklepach RTV EURO AGD, Media Expert, Komputronik, Neonet i x-kom. Ich ceny oscylują wokół 2500 złotych.

Dlaczego warto kupić Chromebooka?

To laptopy, które łączą w sobie wysoką wydajność i intuicyjną obsługę, a wszystko to przy niewygórowanych cenach. Minęły już czasy, kiedy komputery z systemem Chrome OS kojarzyły się z możliwie najniższą półką wydajnościową. Teraz to maszyny wyposażone w stosunkowo dobre procesory, niemałą ilość pamięci oraz topowe technologie łączności, na czele z Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 i USB typu C.

Jako że Chromebooki powstały z myślą o uczniach, nauczycielach i „mobilnych profesjonalistach”, oferują także kamery internetowe o rozdzielczości Full HD z redukcją szumów. Są kompatybilne z najważniejszymi aplikacjami firm Google, Microsoft i Adobe.

Akumulator zapewniający do 10 godzin działania między jednym a drugim ładowaniem, pozwala z powodzeniem myśleć o Chromebooku jako laptopie do pracy, gdzie liczy się nie moc podzespołów, a długi czas z dala od ładowarki.