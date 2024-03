Oto Black Shark GT3. Kolejny przykład na to, że trudno zrozumieć Xiaomi

Gamingowa submarka Xiaomi zaprezentowała nowy smartwatch. To Black Shark GT3, który… graczom akurat niewiele ma do zaoferowania. Niemniej nie zapowiada się wcale tak źle.

Politykę Xiaomi w kontekście submarek i nazewnictwa trudno do końca zrozumieć. Jeśli jednak jesteś w miarę na bieżąco, to pewnie wiesz, że od pewnego czasu w rodzinie znajduje się kierowana do graczy marka Black Shark, a może nawet pamiętasz, że jesienią ubiegłego roku na rynku pojawił się jej pierwszy smartwatch o nazwie S1. A wspominam o tym wszystkim, bo właśnie zaprezentowany został drugi zegarek tego producenta – GT3.

Black Shark GT3 – smartwatch gamingowy?

Choć Black Shark GT3 to smartwatch gamingowej marki, to graczom do zaoferowania ma raczej niewiele. Jedynie jego design można by ewentualnie podciągnąć pod tę kategorię. Jeśli zaś chodzi o funkcjonalność, to jest to typowy zegarek z niskiej półki cenowej, choć bez wątpienia z grupy tych lepiej wyposażonych.

Konkretnie oferuje połączenia telefoniczne przez Bluetooth (z technologią eliminacji hałasu), ponad 100 trybów sportowych (w tym bieganie, spacerowanie, jazdę na rowerze i crossfit) oraz monitoring pulsu, natlenienia krwi, kroków, stresu i snu.

fot. Black Shark | AliExpress

Z ciekawszych rzeczy warto wspomnieć o 10-dniowym czasie działania między ładowaniami, wodoszczelności w klasie IP68, łączności Bluetooth 5.3 oraz dużym i delikatnie zakrzywionym wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 1,96 cala, rozdzielczości 502×410 pikseli i jasności sięgającej 600 nitów. Dopełnieniem całości jest ładowanie bezprzewodowe.

Producent wspomina też o asystencie głosowym bazującym na sztucznej inteligencji, który ma obsługiwać nie tylko język chiński, ale też angielski.

To tani smartwatch i możesz go już kupić

Oficjalnego pojawienia się zegarka w polskiej dystrybucji raczej bym się nie spodziewał. Jeśli przypadł Ci jednak do gustu, to bez problemu możesz zamówić go do naszego kraju za pośrednictwem platformy AliExpress. Zapłacisz ~205-220 złotych (w zależności od wybranej wersji), a wysyłka będzie darmowa, choć trochę to potrwa, bo na dostawę poczekasz 3-4 tygodnie.

fot. Black Shark | AliExpress

Dodam jeszcze na koniec, że w zestawie znajdziesz dwa paski: jeden skórzany i jeden silikonowy. W założeniu ten pierwszy czynić ma z Black Sharka elegancki zegarek, drugi zaś – sportowy.