Rewolucja w Poczcie Polskiej! Rusza Q-Doręczenie, czyli elektroniczny polecony dla wszystkich

Poczta Polska uruchamia system Q-Doręczeń. To usługa „elektronicznych poleconych”. Teraz mogą z niej korzystać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Do tej pory taka możliwość była zarezerwowana wyłącznie dla organów władzy publicznej.

Q-Doręczenie dostępne dla wszystkich

Czym usługa Poczty Polskiej różni się od klasycznego e-maila? Przecież z poczty elektronicznej korzysta już każdy z nas.

Otóż usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, do których należy Q-Doręczenie, są tzw. usługami zaufania. Obowiązują je znacznie wyższe normy niż w przypadku dostawców zwykłej poczty elektronicznej. Wysyłka musi być zrealizowana przy pomocy obsługi przez zweryfikowanego operatora. Ponadto wiadomość zawsze zachowuje integralność i opatrzona jest kwalifikowanym znacznikiem czasu nadania oraz pieczęcią nadawcy. I zawsze mamy pewność, że korespondujemy z prawdziwym człowiekiem, który nie podszywa się pod nasz kontakt.

Jak dotąd z takich rozwiązań można było korzystać wyłącznie w komunikacji z podmiotami publicznymi, takimi jak organy administracji samorządowej. Teraz Poczta Polska znacznie rozszerza grono osób, które mogą aktywować Q-Doręczenia.

(fot. Poczta Polska)

Jak aktywować Q-Doręczenia?

Po pierwsze, musimy założyć Adres Doręczeń Elektronicznych (ADE). Uczynimy to przez stronę internetową gov.pl. Po utworzeniu konta trzeba aktywować publiczną skrzynkę doręczeń (SD). Następnie udajemy się do panelu usług dodatkowych, gdzie znajdziemy skrót do aktywacji Q-Doręczeń.

(fot. Poczta Polska)

Po zaakceptowaniu regulaminu, utworzy się Skrzynka Doręczeń Kwalifikowana (SDK). Od tej pory możemy już wysyłać „elektroniczne polecone” osobom dostępnym w bazie adresów elektronicznych.

Jak nadać kwalifikowany list elektroniczny?

Stworzenie nowej wiadomości nie różni się zbytnio od napisania klasycznego e-maila. Główna różnica jest taka, że by skorzystać z usługi, musimy się uwierzytelnić, np. zalogować się profilem zaufanym.

Dalej jest już z górki. Wystarczy wybrać adresata doręczenia elektronicznego, wpisać temat i treść wiadomości lub dołączyć załącznik (maksymalny rozmiar wiadomości z załącznikiem to 10 MB).

(fot. Poczta Polska)

Adresat otrzymuje powiadomienie o nowej przesyłce na swój podstawowy adres e-mail. Stamtąd będzie mógł szybko przejść do swojej Skrzynki Doręczeń Kwalifikowanych. Tam czekać na niego będzie Q-Doręczenie. W razie czego, wiadomość i/lub załączniki można będzie pobrać na swoje urządzenie.

By ułatwić sobie korespondencję elektroniczną, możemy stworzyć własną książkę adresową z Adresami Doręczeń Elektronicznych. Może to przyspieszyć rozsyłanie ważnej korespondencji.

Dla przedsiębiorców otworzono możliwość podpisania umowy stałej, dzięki czemu nie będą musieli opłacać każdej wiadomości osobno – Poczta Polska utworzy wtedy jeden zbiorczy rachunek obejmujący usługi z całego miesiąca.

(fot. Poczta Polska)

Ile to kosztuje?

Jak dowiadujemy się z cennika usługi Q-Doręczenia, koszt jednej wiadomości rejestrowanego doręczenia elektronicznego to 2,20 złotych butto (1,79 złotych netto).

To wciąż taniej niż zwykły, papierowy polecony. Dodatkowo zyskujemy informacje na temat stanu doręczenia przesyłki – np. czy jest preawizowana, czy może już odebrana.

Ponieważ nie ma żadnego przymusu zakładania Adres Doręczeń Elektronicznych, można przewidywać, że przynajmniej na początku, Poczta Polska nie zyska zbyt wielu chętnych na tę formę przesyłek. Z drugiej strony, właściciele firm mogą wziąć pod uwagę taki rodzaj szybkiego przesyłania dokumentów i skorzystać z Q-Doręczeń. „Elektroniczne polecone” to w końcu spory skok dla Poczty Polskiej!