Samsung za darmo zdezynfekuje Twój smartfon, nawet jeśli masz iPhone’a

Chociaż nie widać tego gołym okiem (na szczęście), to smartfony i inne urządzenia mobilne są siedliskiem przeróżnego rodzaju drobnoustrojów. Szczególnie teraz użytkownicy powinni pomyśleć o zadbaniu o jego czystość, więc Samsung ogłosił, że za darmo zdezynfekuje każdy telefon, nawet jeśli ma on na obudowie logo konkurencyjnej firmy.

Zapewne to nie przypadek, że Samsung wyszedł z taką inicjatywą właśnie teraz. Bardzo prawdopodobne, że ma to związek z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 (według najnowszych informacji, WHO uznaje, że ta jednostka chorobowa może już zostać scharakteryzowana jako pandemia, ale oficjalnie jeszcze jej nie ogłoszono). Mieszkańców naszego kraju (i nie tylko) uczula się, aby dbali o higienę i często (oraz dokładnie) myli ręce lub – jeśli nie mają takiej możliwości – stosowali środki dezynfekujące (których momentami zaczyna brakować na półkach sklepach, podobnie jak artykułów żywnościowych i innej chemii).

Samsung za darmo zdezynfekuje Twój smartfon

W tej sytuacji warto jednocześnie zadbać o czystość smartfona, bowiem znajduje się na nim mnóstwo przeróżnego rodzaju drobnoustrojów. Co prawda można użyć do tego odpowiednich środków dezynfekujących (na przykład ściereczek), ale należy to robić bardzo uważnie, aby nie uszkodzić przypadkiem urządzenia.

Jeśli uważacie, że Wasz smartfon powinien zostać oczyszczony z drobnoustrojów, powinniście udać się do salonów Samsung Brand Store lub autoryzowanego punktu serwisowego Samsung, ponieważ znajdziecie w nich specjalne urządzenia, które zdezynfekują telefon przy użyciu światła UV-C. Jest to znacznie bezpieczniejsze niż stosowanie ściereczek, a przy okazji też skuteczniejsze, gdyż przy użyciu tej metody zabijane jest nawet 99,99% drobnoustrojów. Podobny mechanizm wykorzystywany jest również w szpitalach.

Proces czyszczenia smartfona jest bardzo prosty i dość szybki – wystarczy wsadzić go do maszyny (koniecznie ekranem do góry) na 10 minut. Co ciekawe, jest ona na tyle duża, że pomieści nawet kilka urządzeń naraz. Dokładna instrukcja zamieszczona jest na załączonej poniżej ulotce informacyjnej.

Samsung informuje, że konsumenci mogą w ten sposób oczyścić dowolny smartfon, bez względu na to, jakiej jest marki. Listę miejsc, w których można skorzystać z usługi, znajdziecie na tej stronie. Jest ona bezpłatna dla wszystkich zainteresowanych.

Źródło: informacja prasowa