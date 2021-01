Indiana Jones nową grą Bethesdy. Microsoft otrzyma własne Uncharted?

W internecie aż zawrzało, bo Bethesda opublikowała teaser nowej gry Indiana Jones. Za produkcję tytułu będzie odpowiadać firma MachineGames, a w tym wszystkim nie brakuje współpracy ze sławnym Lucasfilm. Czyżby biblioteka Microsoftu doczekała się w końcu własnego Uncharted?

To szczerze była chyba pierwsza i jedyna myśl, która wpadła mi do głowy wraz z wymienioną zapowiedzią – to, że Microsoft może otrzymać grę na miarę serii Uncharted, którą znamy wyłącznie z konsoli PlayStation od Sony. Ale czy tak się stanie – przekonamy się o tym w przyszłości. Jedno jednak wiem na pewno – że jest na co czekać!

I chociaż za ten tytuł odpowiedzialne będzie MachineGames, które znamy przede wszystkim z gier Wolfenstein, i chociaż mowa tutaj o współpracy z Lucasfilm, to Bethesda zajmie się wydaniem tej produkcji. A jak wiadomo, Bethesda stała się członkiem obozu Zielonych.

Indiana Jones powraca do akcji – do gry akcji

W zasadzie na ten moment nie znamy żadnych szczegółów na temat gry w uniwersum Indiany Jonesa, czy tego, że będzie grą akcji. Ale raczej nie będzie jej brakować. Znamy tylko wszystkie zaangażowane firmy w ten projekt oraz to, że jego producentem wykonawczym ma być znany i lubiany Todd Howard.

Pierwszy teaser gry Indiana Jones udostępniono na oficjalnym koncie Twitter Bethesdy. Nie mówi się o tym, na jakie platformy finalnie trafi ten tytuł, ale można byłoby się raczej spodziewać konsol Microsoftu i PC, jako że firma jest teraz ściśle połączona z amerykańskim gigantem.

Na resztę wiadomości na temat gry przyjdzie nam poczekać, też nie wiadomo, jak długo. Ale Bethesda chciała pochwalić się tym ekscytującym newsem już teraz – ekscytujący jest, nie powiem, że nie.

Zobacz również: