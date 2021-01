Już za chwilę wystartuje darmowy tydzień z trybem Zombie z Call of Duty Black Ops Cold War

Czasem wydaje mi się, że większość „niedzielnych” graczy nie musi nawet kupować żadnych konkretnych tytułów, by zaspokajać swój apetyt na gry. Dosłownie co chwila rozdawana jest gdzieś za darmo jakaś gra lub wydawany jest nowy tytuł free-to-play. Często również spotkać możemy się z darmowymi weekendami lub tygodniami w jakiś większych produkcjach, które na celu mają zachęcić nas do zakupu. Nie inaczej jest z Call of Duty Black Ops Cold War.

Darmowy tydzień z trybem Zombie w najnowszym Call of Duty

Call of Duty Black Ops Cold War, które swoją premierę miało 13 listopada 2020 roku, nie spotkało się niestety z tak entuzjastycznym przyjęciem graczy, jak poprzednia odsłona tego cyklu.

Nie oznacza to jednak, że nie warto ostatniego CoD-a sprawdzić, tym bardziej że Activision postanowiło w najbliższych dniach oddać na tydzień w ręce graczy tryb Zombie, który w mojej opinii jest jednym z największych atutów Call of Duty Black Ops Cold War.

Do naszej dyspozycji oddane zostaną dokładnie dwa tryby — Die Maschine i Cranked, w których zmierzymy się z hordami zombie na kilku świetnie zaprojektowanych mapach. Ciekawostką jest to, że historia trybu Zombie dzieje się w Polsce i przyznać trzeba, że całkiem nieźle wykorzystano ten motyw.

W mojej opinii tryb Zombie to jeden z najlepszych elementów ostatniego Call of Duty, choć wpływ na moją opinię może mieć fakt, że od zawsze byłem fanem tego typu rozgrywki w tej serii.

Co, gdzie, kiedy i jak?

Darmowy tydzień z dwoma trybami Call of Duty Black Ops Cold War wystartuje już 14 stycznia 2021 roku i potrwa — jak na pełny tydzień przystało — do 21 stycznia. Co ważne, tryb Zombie sprawdzić mogą wszyscy, zarówno gracze PC, jak i konsolowi. W przypadku konsol nowej generacji, liczyć możemy na specjalne ulepszenia graficzne i wydajnościowe.







Miłym dodatkiem dla posiadaczy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5, jest dodatkowy dostęp do trzeciego trybu o nazwie Onslaught, który udostępniono ekskluzywnie dla platform Sony, w efekcie umowy partnerskiej pomiędzy PlayStation a Activision. Jest to bardzo szybka wariacja trybu Zombie, która trafi na pozostałe platformy dopiero w listopadzie tego roku,

Gdy tylko darmowy weekend wystartuje, to grę będziecie mogli pobrać w następujących miejscach: