Microsoft uruchamia ogromną inwestycję w Polsce. Jej koszt to miliard dolarów

Microsoft uruchomił swoje pierwsze w naszym regionie Europy centrum przetwarzania danych w chmurze. Inwestycja, o której było głośno trzy lata temu, w końcu się realizuje.

Technologie chmurowe w Warszawie

Polska została wybrana jako miejsce inwestycji Microsoftu w nowe centra przetwarzania danych w 2020 roku. Nadszedł dzień ich otwarcia. W tym momencie dotyczy to trzech miejsc zlokalizowanych w Warszawie. To pierwszy tak duży projekt w Europie środkowo-wschodniej.

Informację tę potwierdził na swoim Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Jak stwierdził, „dzięki rozwojowi Polskiej Doliny Cyfrowej setki inżynierów i programistów będą mogły pełnić kluczową rolę w światowej gospodarce bez opuszczania kraju”.

Otwarcie polskiego regionu chmurowego jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na obliczenia w chmurze o wysokiej wydajności (HPC) oraz szybki i niezawodny dostęp do usług Microsoft Cloud. Chmura w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia cyfryzacji i rozwoju kompetencji polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Mamy to! Inwestycja Microsoft w Polsce. Ta inwestycja to podkreślenie zaufania dla Polski i dla polskiego rządu. 🇵🇱 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 26, 2023

Microsoft inwestuje w Polsce

Jak wyjaśnił prezes firmy Microsoft na region EMEA, „od czasu ogłoszenia tej inwestycji w 2020 r. firma Microsoft wyszkoliła ponad 430 000 specjalistów IT, przedstawicieli biznesowych, partnerów i studentów”.

Otwarcie lokalnego regionu chmury obliczeniowej integruje Polskę z większym ekosystemem – globalną strukturą Microsoftu, zapewniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zdaniem Magdaleny Rzeczkowskiej, pełniącej funkcje Ministra Finansów, to niezbędne, by utrzymać status pioniera w Europie środkowo-wschodniej, jeśli chodzi o poziom cyfryzacji usług publicznych.

Region chmurowy Azure Poland Central ma zapewnić przewagę konkurencyjną na polu dostępności do maksymalnej szybkości operacyjnej, ograniczenia przeciążeń sieci i opóźnień do absolutnego minimum. Z kolei to dobrze wpłynie na firmy działające na globalnym rynku.

Według IDC Research, w ciągu najbliższych czterech lat nowy region centrów danych ma pomóc w wyeliminowaniu niektórych barier adopcji chmury w Europie i będzie odpowiadał za około 16,5% nowych całkowitych przychodów do 2026 roku dla Microsoftu. Nic dziwnego, że firma zdecydowała się na inwestycję rzędu miliarda dolarów. To się bardzo szybko zwróci.