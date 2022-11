Battlefield 2042 tonie – w grudniu za darmo, by ratować to, co zostało

Battlefield 2042 ma już na karku rok i dwa sezony za sobą. Deweloperzy robią, co mogą, by zachęcić graczy do pozostania przy produkcji do czasy premiery trzeciego sezonu, więc… udostępniają ją za darmo.

Battlefield 2042 za darmo na wszystkich platformach

Trzeci sezon ostatniego Battlefielda jest tuż za rogiem. Twórcy dzielą się z graczami informacjami dotyczącycmi jego zawartości na blogu gry, ale chyba najbardziej interesującą wieścią jest to, że w grudniu pojawi się Okres Darmowego Dostępu. Podczas jego trwania będzie można grać w Battlefield 2042 bez opłat.

Nowi gracze będą mogli logować się, aby odebrać Pakiet Powitalny, zawierający kilka skórek, a także dostęp do Specjalistów Sezonu 1 i 2 (Lis i Crawford). Łącznie grający będą mogli wybierać spośród 13 postaci. Oprócz tego, będziemy toczyć potyczki na 13 mapach, z użyciem ponad 100 broni i gadżetów, a także ponad 40 potężnych pojazdów. Rozgrywkę podzielono na 6 trybów gry.

Darmowi gracze będą mogli odblokować wszystkie standardowe poziomy Battle Passa, a także zakupić Przepustkę Premium, aby uzyskać dostęp do jeszcze większej liczby poziomów.

Battlefield 2042 nie będzie darmowy przez cały grudzień. Okienka darmowego dostępu będą otwierać się na kilka dni, w różnych terminach dla poszczególnych platform:

Xbox: za darmo od 1 grudnia, godz. 00:00 – 4 grudnia, godz. 23:59,

Steam: za darmo od 1 grudnia, godz. 10:00 – do 5 grudnia, godz. 11:00.

PlayStation: za darmo od 16 grudnia, godz. 8:00 – do 23 grudnia, godz. 8:00.

I cyk, Battlefield do Game Passa

Electronic Arts przygotowało szereg zmian, które będą miały wpływ na Battlefielda w nadchodzących sezonach. Do najważniejszych można zaliczyć to, że Specjaliści zostali przypisani do jednej z czterech Klas, a także na nowo zdefiniowano ich sprzęt i wyposażenie, do którego będą mieli oni dostęp. Jeśli mamy ochotę wgłębić się w szczegóły, polecam zrobić sobie kawkę i odpalić blog deweloperski. Do opanowania jest cała ściana tekstu!

Opcjonalnie, można wszystko przyjąć w formie briefu wideo.

Film jest o tyle interesujący, że wskazuje także, czego możemy spodziewać się nie tylko w sezonie trzecim, ale i przyszłorocznym, czwartym. Wskazuje też, że gra trafi do Xbox Game Pass Ultimate oraz EA Access pod koniec listopada.

Cóż, Battlefield 2042 nie jest w najlepszej kondycji, więc zmiany sugerowane przez fanów mogą temu tytułowi wyjść tylko na dobre. Mamy jedynie nadzieję, że twórcy nie zechcą „testować na produkcji” zbyt intensywnie. Łaska graczy potrafi być bardzo krucha.