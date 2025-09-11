Amazon stworzy własne okulary. Jedne na co dzień, drugie do pracy

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to Amazon dołączy do firm oferujących okulary AR. Co ciekawe, tylko jeden z dwóch planowanych modeli trafi do klientów.

Amazon też chce mieć własne okulary

Niewykluczone, że niebawem najwięksi gracze IT spróbują zainteresować klientów nowymi okularami z rozszerzoną rzeczywistością. Facebook pracuje nad projektem Hypernova, a w przypadku Apple już od dłuższego czasu pojawiają się nieoficjalne informacje na temat okularów. Do tego grona ma dołączyć również Amazon i do z dwoma modelami.

Obecnie przedsięwzięcie jest w fazie rozwoju, a jeden z projektów wewnętrznie został nazwany Jayhawk. Jego celem jest stworzenie okularów AR, które będą wyposażone w zestaw mikrofonów i głośników. Do tego dojdzie kolorowy wyświetlacz przeznaczony dla jednego oka.

Można oczekiwać, że nie zabraknie integracji z różnymi usługami Amazona, aczkolwiek niekoniecznie należy nastawiać się na możliwość oglądania filmów. Nie powinno jednak zabraknąć wsparcia dla chociażby Amazon Music. Najpewniej pojawi się też jakaś forma połączenia ze smartfonem użytkownika.

Amerykanie nie mają dużego doświadczenia w tego typu sprzęcie, a także w wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości. Możliwe, że właśnie to było powodem rozpoczęcia współpracy z inną firmą. Podobno postawili na zdolności chińskiego Meta-Bounds w zakresie technologii AR.

Model rozwijany pod nazwą Jayhawk będzie przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych klientów. Według doniesień The Information premiera jest planowana na koniec 2026 roku lub na początek 2027 roku.

Amazon ma mieć jeszcze jedne okulary

Nie będzie to urządzenie skierowane do zwykłych użytkowników. Zamiast tego okulary, który obecnie rozwijane są pod nazwą kodową Amelia, mają być zaprojektowane z myślą o kierowcach pracujących dla Amazona. Mówi się, że wśród głównych założeń jest zwiększenie produktywności, a także efektywności.

Przyznam, że w przypadku Amazona, gdy słyszę o urządzeniu przeznaczonym dla pracowników, niekoniecznie wyobrażam sobie rozwiązanie mające ułatwić im życie. Widzę raczej sprzęt, który ma jeszcze bardziej podkręcić wyniki osiągane przez korporację. Liczę jednak, że w tym przypadku się mylę. Premiera okularów ma odbyć się w drugiej połowie 2026 roku.