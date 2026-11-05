Ta nowość marki Baseus może rozwiązać problem wielu par

Baseus zaanonsował nietypowy, smukły głośnik, który może być świetnym rozwiązaniem dla wielu par i pomóc w unikaniu wieczornych kłótni. Na rynku debiutuje też nowy powerbank.

Nietypowy głośnik Baseus rozwiąże kilka problemów w sypialni

Baseus zaanonsował sprytny sprzęt audio, który ma być sposobem na rozwiązanie kilku irytujących problemów jednocześnie. Bluetooth Sleep SK1, bo o nim mowa, przybrał formę smukłej płytki o wymiarach 16,5 x 4,5 x 1,4 cm i masie 44 g. Użytkownik umieszcza urządzenie pod własną poduszką, a dzięki pomysłowym rozwiązaniom, emitowane z głośnika dźwięki mają być niesłyszalne dla śpiącej obok drugiej połówki.

Aby przekazywać dźwięk do docelowego słuchacza Baseus zastosował technologię opartą na przewodzeniu mikrowibracji. W ramach wyjaśnienia jest to zjawisko, dzięki któremu możliwe jest przekazywanie bardzo drobnych drgań poprzez ośrodek fizyczny (np. poduszkę) w kierunku głowy użytkownika. W efekcie fala dźwiękowa nie rozchodzi się po pomieszczeniu – tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego głośnika – a trafia wprost do właściwego odbiorcy, jednocześnie nie budząc śpiącej obok osoby.

Baseus Bluetooth Sleep SK1 (źródło: Notebookcheck)

Warto dodać, że Baseus Bluetooth Sleep SK1 ma sprawdzić się nie tylko w przypadku odsłuchu treści, ale też jako ukierunkowany budzik. Głośnik łączy się z aplikacją towarzyszącą, która obsługuje do 10 alarmów, a także ponad 100 opcji dźwiękowych, takich jak np. biały szum, odgłosy deszcze, ogniska, fal oceanu i inne.

Z zewnątrz głośnik został wykończony matową, miękką i odporną na odciski palców powłoką. Dodatkowo obudowa została wykonana z materiału ognioodpornego. Sprzęt wyposażono również w wyświetlacz, z którego można odczytać godzinę, aktywny tryb i poziom naładowania akumulatora. Akumulator ma pojemność 300 mAh, co ma wystarczyć na ponad 10 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Baseus Bluetooth Sleep SK1 obecnie jest dostępny wyłącznie na rodzimym rynku za równowartość około 26 dolarów (~100 złotych).

Kompaktowy powerbank Baseus PicoGo AR11 10K wkracza na globalny rynek – specyfikacja, cena i dostępność

Na globalnym rynku debiutuje model Baseus PicoGo AR11 10K, który zapowiedziano w Chinach w maju 2026 roku. Ten kompaktowy powerbank oferuje pojemność 10000 mAh z mocą ładowania do 45 W. Urządzenie ma wymiary 56,5 x 38,5 x 83 mm, waży 230 g i zostało wyposażone w ekran prezentujący stan naładowania. Model ten ma również przewód mogący pełnić rolę krótkiej smyczy.

Baseus PicoGo AR11 10K (źródło: Baseus)

Baseus ustalił cenę PicoGo AR11 10K na 79,99 dolarów (~ 310 złotych), jednak obecnie sprzęt jest w promocji za 69,99 dolarów (~275 złotych). Urządzenie nie jest jeszcze oficjalnie dostępne na polskiej stronie producenta ani na Amazonie.