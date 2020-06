Spóźnieni na imprezę – klienci Idea Banku mogą płacić zbliżeniowo z Google Pay

Byłem pewien, że już wszystkie większe banki działające w Polsce udostępniły swoim klientom możliwość korzystania z Google Pay, ale byłem w błędzie. Dziś wprowadzenie tego standardu płatności ogłosił Idea Bank.

Trzeba sięgnąć pamięcią nieco dalej niż kilka miesięcy wstecz, by wspomnieć czas, gdy banki rywalizowały ze sobą o to, który z nich szybciej wprowadzi do swojej oferty możliwość płacenia kartami debetowymi i kredytowymi, podpiętymi do Google Pay. Jedne z ostatnich wiadomości na ten temat dostaliśmy od Credit Agricole… ponad rok temu. A tu proszę – dziś do imprezy dołączył wielki spóźnialski.

Google Pay w Idea Banku

Idea Bank przekazał w oficjalnym komunikacie, że udostępnia swoim klientom możliwość korzystania z płatności zbliżeniowych Google Pay. Z usługi mogą korzystać posiadacze kart debetowych banku wydanych dla osób fizycznych, którzy używają telefonów z systemem Android w wersji Lollipop (5.0) lub nowszej, z modułem NFC.

Dobrą wiadomością jest to, że od samego początku nie trzeba będzie potwierdzać PIN-em płatności na kwoty niższe niż 100 zł.

Idea Bank nieprzeciętnie późno zabrał się za wprowadzanie Google Pay do swojej oferty. Oczywiste jest, że możliwość płacenia zbliżeniowo telefonem powinna być odblokowana indywidualnym klientom banku już dawno temu.

Co ciekawe, choć Idea Bank zaliczył mocną obsuwę z Google Pay, został jednym z pierwszych banków, który umieścił swoją aplikację w sklepie AppGallery od Huawei. Rozstrzał interesów mobilnych jest więc tutaj niezwykle duży.

źródło: informacja prasowa, Idea Bank