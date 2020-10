Baby Yoda w Star Wars: Squadrons! Do gry trafiły dodatki z serialu The Mandalorian

Któż z nas nie lubi specjalnych przedmiotów kosmetycznych w grach wieloosobowych? Pewnie mało kto, co potwierdza chociażby Fortnite, który praktycznie cały swój model biznesowy opiera na sprzedaży takich właśnie wizualnych dodatków i przepustek sezonowych. Jednak nie każdy twórca każe sobie za takie przedmioty płacić.

Darmowe Mandalorian Supply Drop w Star Wars: Squadrons

Pomimo tego, że Electronic Arts zapowiedziało, że do Star Wars: Squadrons nie zostaną wydane w przyszłości żadne płatne dodatki, to o dziwo nie oznaczało to kompletnego zaniechania wsparcia gry, czego – nie ukrywam – się spodziewałem. Do najnowszej (i całkiem nieźle ocenianej) produkcji z uniwersum Gwiezdnych Wojen zawitała nowa aktualizacja ze specjalnymi dodatkami kosmetycznymi — na czele z figurką Baby Yody!

Wszystkie nowe akcesoria kosmetyczne, pozwolą nam przyozdobić kokpit naszego statku. Bezpłatny dodatek ma tytuł Mandalorian Supply Drop — i to nie bez powodu, bo już za dwa dni pojawi się na (nadal niedostępnym w Polsce…) Disney+ pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu The Mandalorian. Myślę, że na tej promocji marketingowej skorzysta zarówno sam serial, jak i gra.

Zawartość Mandalorian Supply Drop:

Figurka „Mysterious Creature” (czyt. Baby Yoda),

Figurka „IG-Series Assassin Droid”,

Wisiorek „Razor Crest Gunship”,

Wisiorek „Beskar Ingot”,

Hologram „Blurrg”,

Hologram „Bounty”

Naklejki.

Aktualizacja z nową zawartością do Star Wars: Squadrons już od dziś dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy gry. Przedmioty pojawią się w naszym ekwipunku po spełnieniu odpowiednich warunków podczas rozgrywki.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Star Wars: Squadrons zadebiutowało 2 października 2020 na PC, PlayStation 4 (ze wsparciem dla PS VR) i Xbox One. Na serwisie Metacritic gra w wersji PS4 zdobyła średnią ocen od krytyków na poziomie 79 punktów — czyli całkiem nieźle.

Zobacz też: