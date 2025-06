Awaria w Orange. Wiemy, co się dzieje i co można zrobić

Klienci Orange zgłaszają, że mają problemy. Konkretnie nie mogą ani wykonywać, ani odbierać połączeń głosowych. Operator wyjaśnił, co się dzieje.

Awaria w Orange 4 maja 2025 roku

Od wczesnego przedpołudnia klienci jednego z największych operatorów w Polsce mają problemy z korzystaniem z oferowanych usług. Widać, że problem cały czas się nasila i nie jest to chwilowa awaria.

Awaria w Orange 4 czerwca 2025 roku (źródło: Downdetector)

Aktualnie liczbę zgłoszeń można liczyć już w tysiącach, a kolejnych tylko przybywa. Sprawdziliśmy, co się dzieje i co w tej zdecydowanie niekomfortowej sytuacji mogą zrobić klienci Orange.

Nie da się dzwonić w Orange. Co zrobić?

Na oficjalnym profilu Orange Polska na platformie Facebook, osoby odpowiedzialne za jego obsługę informują, że:

Mamy potwierdzone utrudnienia w realizacji połączeń w technologii VoLTE.

W tym przypadku nie mamy zatem do czynienia z sytuacją, że cała sieć mobilna operatora przestała działać. Nie można jedynie korzystać z technologii VoLTE, czyli Voice over LTE. Jest ona wykorzystywana do realizowania rozmów głosowych – zapewnia lepszą jakość niż rozmowy w innych technologiach.

Teraz jednak problemy z jej działaniem powodują brak możliwości wykonywania i odbierania połączeń głosowych. W związku z tym operator zaleca wyłącznie VoLTE w ustawieniach telefonu i ewentualnie przełączenie się na Wi-Fi Calling (rozmowy poprzez Wi-Fi), jeśli to możliwe, aczkolwiek niekoniecznie. Zalecane jest też wyłączenie i włączenie telefonu.

Po wykonaniu tych kroków wykonywanie i odbieranie połączeń powinno być już z powrotem możliwe.