Awaria Play, Plus, T-Mobile i ING Bank Śląski? Użytkownicy masowo zgłaszają problemy (aktualizacja: Orange też)

Piątkowy ranek nie zaczął się dobrze dla osób, które korzystają z usług sieci Play, Plus i T-Mobile oraz ING Banku Śląskiego. Wymienieni operatorzy i bank najwyraźniej mają jakieś problemy ze swoimi usługami.

Awaria Play, Plus, T-Mobile i ING Bank Śląski? Użytkownicy masowo zgłaszają problemy

Przed kilkoma minutami liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector wzrosła lawinowo w przypadku sieci Play, Plus i T-Mobile oraz ING Banku Śląskiego. Na tę chwilę nie wiadomo, co się stało, ale to dość niecodzienna sytuacja, aby aż trzech z czterech operatorów nagle padło, a do tego jeszcze bank.

Jeden z kolegów naszego Janka zgłosił mu, że przez chwilę nie miał dostępu do żadnych usług Play. To właśnie w przypadku tego operatora pojawia się najwięcej zgłoszeń – w tym momencie jest ich już kilkanaście tysięcy.

To już kolejna, znacząca awaria usług dużej firmy w ostatnim czasie. Kilka dni temu padła chmura Google, przez co nie działało wiele usług, w tym Spotify, Snapchat i Discord oraz gier, m.in. Pokemon GO, Apex Legends i Rocket League.

Aktualizacja:

Okazuje się, że klienci Orange również zaczęli masowo zgłaszać problemy z dostępnością do usług. Wzrost zgłoszeń widać także w przypadku banków Santander, BNP Paribas i mBank, aczkolwiek na tę chwilę jest on nieznaczny.