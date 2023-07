Awaria Messengera – nie działa wysyłanie zdjęć

Choć w dzisiejszej dacie są dwie szczęśliwe siódemki (7.07), to nie jest to szczęśliwy dzień dla użytkowników usług firmy Meta – pojawiły się bowiem zgłoszenia o problemach z działaniem Messengera, Facebooka i Instagrama.

Awaria Messengera 7 lipca 2023 roku – nie działa wysyłanie zdjęć

Użytkownicy wyżej wymienionych platform, należących do firmy Meta, tj. Messenger, Facebook i Instagram masowo zgłaszają problemy z działaniem wszystkich serwisów. Co nie działa?

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Okazuje się, że nie da się wysłać zdjęć, zarówno za pośrednictwem Messengera, jak i Instagrama. Co jednak ciekawe, w moim przypadku nie da się tego zrobić poprzez aplikację na smartfonie, ale udało mi się z powodzeniem przesłać zdjęcie za pośrednictwem aplikacji Messengera zintegrowanej z przeglądarką Opera.

Zgłoszenia w serwisie Downdetector można liczyć w tysiącach, co wskazuje, że mamy do czynienia z potężną, ogólną awarią usług firmy Meta. Jeśli korzystacie z jej komunikatorów, musicie na razie używać do przesyłania zdjęć innych platform lub w ostateczności MMS-ów.

Ewentualnie możecie też przeczekać tą awarię, przeglądając swoje feedy na Facebooku i Instagramie, ponieważ działają one bez zastrzeżeń – posty wczytują się jak zawsze, tutaj nie ma żadnych niedogodności.

