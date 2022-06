Awaria w mBanku! Nie można się zalogować (aktualizacja: awaria usunięta)

Klienci mBanku zgłaszają, że nie mogą się zalogować do bankowości internetowej oraz aplikacji na urządzeniach mobilnych. Bank potwierdza, że występują trudności z logowaniem się i zapewnia, że pracuje już nad przywróceniem dostępu do usług.

Reklama

Awaria w mBanku! Nie można się zalogować

Pierwsze zgłoszenia o problemach z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej mBanku pojawiły się w serwisie Downdetector o godzinie 8:00. W następnych minutach przybywało ich w lawinowym tempie – aktualnie można już mówić o tysiącach zgłoszeń.

Sfrustrowani klienci zgłaszają również problemy na profilach w serwisach społecznościowych banku:

(źródło: mBank Facebook)

Bank potwierdził, że klienci mogą mieć problem z logowaniem do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej. W moim przypadku nie działała strona do logowania do bankowości internetowej (aktualnie już się ładuje), natomiast bez problemu mogłem się zalogować do bankowości mobilnej na smartfonie.

Bank zapewnia, że pracuje już nad tym, aby klienci mogli korzystać z jego usług bez przeszkód. Pozostaje czekać i mieć nadzieję, że usterka zostanie usunięta bardzo szybko i sprawnie, ponieważ niektórzy zostali całkowicie bez dostępu do swoich pieniędzy.

Możecie mieć problem z logowaniem do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej.

Pracujemy nad tym, żebyście mogli korzystać z naszych usług bez przeszkód.

Przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość. pic.twitter.com/gqY9i6pYOK — mBank (@mBankpl) June 9, 2022

Jeden z klientów napisał na Twitterze, że dodzwonił się na infolinię i otrzymał informację, że to „globalny” problem i informatycy już pracują nad jego rozwiązaniem. Nie uzyskał jednak deklaracji, kiedy problemy z logowaniem zostaną usunięte.

Aktualizacja

O godzinie 9:26 bank poinformował, że wszystkie problemy udało się już usunąć. Klienci ponownie mogą korzystać z usług oraz logować się przez serwis transakcyjny i aplikację mobilną.