Bank Pekao zmaga się z awarią – klienci zgłaszają problemy

Poniedziałek to najmniej lubiany przez dużą część osób dzień tygodnia. Niestety, dla klientów Banku Pekao S.A. (tego z żubrem) zaczął się on jeszcze gorzej. Zgłaszają bowiem problemy z dostępnością usług tego banku.

Awaria w Banku Pekao S.A. – klienci skarżą się na problemy

Pierwsi klienci zgłosili problemy z dostępnością usług banku już przed godziną 9:30. Mimo upływu kolejnych minut, liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector się nie zmniejsza – wręcz przeciwnie, ciągle rośnie.

Obecnie, po godzinie 10-tej, jest już ich grubo ponad tysiąc, co oznacza, że nie jest to krótkotrwała awaria, tylko poważniejsza sytuacja, którą zauważa coraz więcej klientów. Początkowo nie było bowiem żadnych komentarzy na temat dzisiejszej awarii, a teraz zaczynają się one pojawiać w bardzo szybkim tempie.

Zdenerwowani klienci skarżą się, że aplikacja banku nie działa, przez co nie mogą oni na przykład zrobić opłat i skorzystać z innych usług banku. Bank jeszcze nie odniósł się do dzisiejszej, przedpołudniowej awarii, dlatego klientom nie pozostaje nic, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że wkrótce wszystko zacznie działać tak jak powinno, szczególnie że bankowość internetowa również nie działa.

Aktualizacja:

Przedstawicielka Banku Pekao, w komentarzu pod naszym postem na Facebooku, napisała, że bank ma chwilowe problemy z logowaniem i już nad tym pracuje oraz bardzo przeprasza za niedogodności.