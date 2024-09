Awaria w Alior Bank. W pewnych okolicznościach nie zapłacisz kartą

Awarie banków nie należą do przyjemnych wydarzeń. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydarzą i co tym razem przestanie działać. W Alior Banku na przykład swobodnie zalogujemy się do aplikacji. Co do innych operacji jednak…

Alior Bank ma awarię

Jeśli jesteśmy klientami Aliora, mogliśmy zauważyć dziś nietypowe zachowanie naszej karty płatniczej. Problemy nie ujawniają się wszystkim użytkownikom, ponieważ występują w specyficznych warunkach.

Jeśli otwieraliśmy dziś aplikację mobilną Alior Bank, mogliśmy natknąć się tam na taki komunikat:

Występują problemy z płatnościami kartami w internecie. Płatności Blikiem w internecie oraz kartami w sklepach stacjonarnych działają bez przeszkód. Przepraszamy za utrudnienia.

Czyli jeśli jesteśmy na zakupach w sklepie stacjonarnym, swobodnie zapłacimy kartą. Jeśli płacimy za coś w internecie, ALE używamy do tego Blika, też nie będzie z tym żadnego problemu. Kolizje zaczynają pojawiać się, gdy zechcemy zapłacić za coś w sieci za pomocą karty. Wtedy możemy napotkać na określoną już wcześniej złośliwość losu. Jak wskazuje oficjalny profil Alior Banku na Facebooku, dokładnie rzecz biorąc sprawy komplikują się na etapie potwierdzania płatności przez 3D Secure.

Na szczęście problem nie jest dotkliwy

Za zakupy w internecie płacimy coraz częściej przy pomocy Blika – jak wynika z oficjalnych danych, z tego standardu płatności korzysta ponad 16 milionów Polaków. Jeśli więc zwykła płatność kartą w internecie nie przechodzi, zawsze można poratować się alternatywną opcją.

Awaria w Alior Bank powinna zostać szybko usunięta.