Kosmiczna liczba. Czy wiesz, ile w Polsce jest automatów paczkowych?

Polacy kochają automaty paczkowe, umożliwiające odbiór przesyłek o dogodnej porze. W zależności od tego, jakie konkretnie badanie weźmie się pod uwagę, korzysta z nich albo zdecydowana większość osób robiących zakupy przez internet, albo… prawie wszyscy. Nie dziwi więc, że operatorzy rozwijają swoje sieci takich urządzeń, ale zaskakujące może okazać się dla Ciebie to, jak dużo jest już takich maszyn w Polsce.

50 tysięcy automatów paczkowych w Polsce

Serwis cashless.pl na bieżąco zbiera dane poszczególnych operatorów i co trzy miesiące przedstawia raporty na temat tego, ile jest automatów paczkowych w Polsce. Okazuje się, że w III kwartale 2024 roku przekroczona została iście magiczna bariera – w naszym kraju zainstalowano już ponad 50 tysięcy urządzeń do nadawania i odbierania przesyłek. To wzrost o ponad 15,5 tysiąca w ciągu zaledwie 12 miesięcy!

fot. InPost

Absolutnym liderem na rynku automatów paczkowych w Polsce jest niezmiennie InPost. W całym kraju ma on już ponad 28 tysięcy Paczkomatów – tylko w ciągu ostatniego roku jego sieć urosła o blisko 7 tysięcy urządzeń, co jasno pokazuje, że operator utrzymuje niezwykłe tempo i ani myśli się zatrzymywać. Żaden z konkurentów nie jest nawet blisko takich liczb – przepaść jest olbrzymia.

Obsługa tylu Paczkomatów i paczek to niemałe wyzwanie dla firmy InPost. Aby sobie z nim poradzić, otworzyła właśnie największy hub logistyczny w Polsce. Centrum w Woli Bykowskiej (niedaleko Łodzi) ma powierzchnię 36 tysięcy metrów kwadratowych i będzie mogło obsługiwać nawet 85 tysięcy paczek na godzinę. Dołącza do 70 innych, mniejszych obiektów.

Wiadomo, że lider jest jeden, ale jak mają się rywale?

Niemniej do żadnych przetasowań nie doszło także na dwóch niższych stopniach podium. Na drugim miejscu plasuje się mające duże ambicje DPD z wynikiem ponad 8300 automatów (o ~2700 więcej niż rok wcześniej), a trzecia lokata przypada Orlenowi, który postawił w Polsce już przeszło 6000 urządzeń do odbioru paczek, w tym 2500 w ciągu ostatniego roku.

Na czwartej pozycji znajduje się DHL (+ Cainiao), który w ciągu roku podwoił liczbę automatów paczkowych i ma ich już 4000. Wyprzedził tym samym Allegro, które plasuje się teraz na pozycji piątej – ma obecnie ~3800 urządzeń (o ~600 więcej niż przed rokiem). Warto też wspomnieć o zajmującej szóste miejsce Poczcie Polskiej, a to dlatego, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy rozszerzyła swoją sieć z 200 do ponad 1100 maszyn. Podsumujmy teraz te dane z raportu przy pomocy prostego zestawienia.

Automaty paczkowe w Polsce – stan na III kwartał 2024 roku:

Operator III kw. 2024 r. III kw. 2023 r. InPost 28055 21227 DPD 8342 5600 Orlen 6056 3535 DHL (+ Cainiao) 4000 2000 Allegro 3824 3200 Poczta Polska 1131 200

Biorąc pod uwagę statystyki, jest prawie pewne, że korzystasz z automatów paczkowych. Tak się zastanawiam – czy urządzenia jednego operatora lubisz bardziej niż innego? Ma to w ogóle dla Ciebie znaczenie?