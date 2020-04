Ruszyły testy Multiskrytki InPost – z jednej skrytki paczkomatowej odbierzesz nawet kilka paczek

To jest coś, co naprawdę się przyda. Amatorzy kompulsywnych zakupów przez internet otrzymają od InPostu potężne narzędzie. Zamiast otwierać kilka skrytek podczas wizyty przy Paczkomacie, będziemy mogli „dozbierać” przesyłki do dużej skrytki i odebrać je za jednym zamachem.

Kilka paczek, jedna skrytka

Rafał Brzoska, prezes grupy Integer, będącej w posiadaniu całej firmy InPost, poinformował we wpisie na portalu LinkedIn o nowym projekcie, którego testy właśnie ruszają. Chodzi o Multiskrytkę, czyli rozwiązanie polegające na umożliwieniu klientom odebranie kilku przesyłek z jednej skrytki. Jak to będzie działać?

Załóżmy, że zamówiliśmy kilka przesyłek do jednego Paczkomatu – mają się one pojawić tego samego dnia w jednej maszynie. Zamiast więc rezerwować kilka skrytek (dla każdej paczki z osobna), InPost będzie je grupował i – jeśli gabaryty przesyłek na to pozwolą – zostaną one umieszczone w jednej, większej skrytce.

Takie usprawnienie ma dwojakie korzyści. Ze swojej strony przyspieszamy proces odbierania przesyłek – na pewno wygodniej będzie wyjąć kilka paczek z jednej skrytki niż biegać od jednej do drugiej, co rusz otwierając nowe drzwiczki. Druga strona Multiskrytek to oszczędność miejsca dla Paczkomatów InPostu. W ten sposób w do Paczkomatu będzie można załadować więcej przesyłek – wystarczy, że kilka osób skorzysta z Multiskrytki, i już ogólna liczba paczek w maszynie się zwiększy.

Podstawą do szybkiego odbioru przesyłek w ten sposób będzie skorzystanie z aplikacji InPost. Czekamy, aż testy, prowadzone w kilkuset Paczkomatach w Polsce się zakończą, i Multiskrytki zostaną wprowadzone w każdym miejscu.

Paczkomaty nadal się rozwijają

Usługi paczkowe InPostu cały czas otrzymują kolejne usprawnienia. Z ostatnich można wyliczyć: chatbota w Asystencie Google, dostarczanie do Paczkomatów przesyłek z AliExpress czy też zdalne odbieranie paczek ze skrytek Paczkomatu, bez dotykania ekranu. Muszę przyznać, że zwłaszcza ta ostatnia funkcja okazała się nad wyraz przydatna w ostatnich tygodniach.

źródło: LinkedIn