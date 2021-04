AutoMapa będzie mogła wyświetlać się teraz na Androidzie w postaci małego okienka

Aplikacja AutoMapa doczekała się nowej wersji na Androida. Główną nowością jest tryb Picture in Picture, który powinien przydać się w wybranych sytuacjach.

Nowa AutoMapa dostępna do pobrania

Smartfony zostały zdominowane przez Mapy Google, które cieszą się ogromną popularnością zarówno na Androidzie, jak i iOS. To jak najbardziej dobra nawigacja, ale niekoniecznie może spełniać oczekiwania bardziej wymagających kierowców, którzy potrzebują chociażby dokładniejszych informacji o ograniczeniach prędkości lub fotoradarach. Dodatkowo nie wszyscy są zadowoleni z algorytmów wyznaczania trasy.

Z pomocą przychodzą jednak nawigacje konkurencji – np. AutoMapa. Mimo iż zazwyczaj oferują one więcej opcji przydatnych podczas poruszania się samochodem, to zdarza się, że mają braki względem oprogramowania Google. Dobrym przykładem jest tryb Picture in Picture, który od dłuższego czasu dostępny jest w Mapach Google.

Na szczęście wraz z nową aktualizacją, oznaczoną jako 6.0.5, aplikacja AutoMapa w końcu otrzymała wyczekiwany tryb wyświetlania nawigacji. Od teraz na Androidzie można korzystać z nawigacji również w niewielkim oknie. Dzięki temu użytkownik może jednocześnie mieć podgląd wskazań nawigacji, a także dostęp do innych funkcji smartfona – np. Spotify czy rozmowy telefonicznej.

Warto dodać, że to nie jedyna zmiana, która wdrażana jest w najnowszej aktualizacji. Twórcy informują również o:

ulepszeniach w sterowaniu głosem,

wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 50 km/h po godzinie 23, zgodnie ze zmianami w prawie, które obowiązywać będą od początku czerwca,

poprawkach dotyczących okna wyszukiwania po współrzędnych GPS,

zmianach w ekranie startowym,

poprawkach okna logowania do MapCloud,

usprawnieniach w wyznaczaniu tras i lepszej stabilności aplikacji.

Użytkownicy chętnie zobaczyliby jeszcze jedną funkcję

Prawdopodobnie wiele osób jeszcze bardziej, niż wspomnianego trybu PiP, wyczekuje dodania obsługi Android Auto. Przypominamy, że Google w końcu zdecydowało się udostępnić swoje oprogramowanie dla zewnętrznych twórców nawigacji. Co więcej, pojawiły się już pierwsze aplikacje to wykorzystujące.

Niestety nie wiemy, kiedy AutoMapa dołączy w tej kwestii do innych firm. Wprowadzenie takiej funkcji jest jednak bardzo prawdopodobne. W końcu aplikacja jest już dostępna na Apple CarPlay, więc najwyższy czas na wsparcie dla Android Auto.