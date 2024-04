Auchan uruchamia nowy sklep internetowy. Sztuczna inteligencja pomoże Ci w zakupach

Sieć sklepów Auchan już od dawna mogła pochwalić się rozbudowanym sklepem internetowym. Teraz jednak firma przekonuje, że dzięki jego nowej odsłonie wchodzi na nowy poziom e-commerce. Co ciekawe w zakupach pomogą nam teraz funkcje oparte o sztuczną inteligencję.

AI pomoże Ci w zakupach

Nowa wersja platformy zakupowej Auchan zmieniła nie tylko design. Sieć sklepów podaje, że wprowadzone zostaną funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które mają na celu wsparcie klientów podczas zakupów. Dzięki rekomendacjom klienci będą mogli odkrywać nowe produkty, szybko uzyskiwać dostęp do swoich ulubionych artykułów oraz ustawiać cykliczne zamówienia. System będzie również przypominał o produktach, które klienci kupują regularnie, szczególnie przy finalizacji transakcji.

Strona główna nowego sklepu internetowego Auchan (screen: Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Dzięki podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy Auchan a brytyjską firmą Ocado, pracownicy zyskają oprogramowanie, które dostosowuje się do układu sklepu i ma optymalizować proces kompletowania zamówień. To z kolei przełoży się na ich szybsze przygotowanie, a co za tym idzie – szybsze dostarczenie ich do klientów.

Sieć sklepów chwali się także, że wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań brytyjskiej platformy przyniesie kluczowe zmiany w zarządzaniu logistyką tzw. ostatniej mili, czyli dostawą do klienta. Cały proces planowania tras dostaw zostanie zautomatyzowany, co umożliwi płynne dostosowanie terminów dostaw do preferencji klientów oraz optymalizację tras pod kątem przejechanych kilometrów i ładowności samochodów.

Kto może już korzystać z nowego sklepu Auchan?

Z nowej wersji serwisu mogą korzystać już mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia i ich okolic. Planowane zakończenie migracji na nową platformę dla innych miast, w tym Warszawy i jej okolic, przewidziane jest na początek lata tego roku. Do tego czasu, będą funkcjonować równolegle dwie wersje sklepu online Auchan. Klienci będą automatycznie przekierowywani na odpowiednią wersję strony w zależności od wprowadzonego kodu pocztowego.

Aktualnie Auchan oferuje usługę zakupów online z dostawą do domu dla klientów z 12 aglomeracji w Polsce, w tym Bydgoszczy, Torunia, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia oraz okolic tych miast. Podczas migracji, nowy sklep będzie stopniowo dostępny pod adresem tymczasowym. Główny adres sklepu internetowego Auchan pozostanie bez zmian, tak jak obowiązujący regulamin.