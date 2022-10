Poważny atak hakerski na strony Senatu w Polsce. Kto za tym stoi?

Centrum Informacyjne Senatu przekazało, że doszło do ataku hakerskiego na serwery utrzymujące strony internetowe Senatu w Polsce. Sytuacja jest opanowana, ale było gorąco.

Strony polskiego Senatu miały 27 października dość ciężki poranek. Zgodnie z komunikatem marszałka Tomasza Grodzkiego, doszło do poważnego ataku hakerskiego. Problemy z dostępnością witryny pojawiły się problemy mniej więcej o godzinie 10:30. Po godzinie 11 udało się przywrócić jej funkcjonowanie, ale hakerzy wciąż mocno utrudniali życie zespołowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo serwerów. Podczas posiedzenia, Grodzki przekazał wysokiej izbie:

Nie wiem, czy to wynika z naszej wczorajszej uchwały o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny, czy to tylko koincydencja, ale od ok. 40 minut trwa silny atak hakerski na nasze serwery.