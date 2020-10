Assassin’s Creed Valhalla otrzyma przepustkę sezonową, płatne dodatki i darmowe aktualizacje po premierze

Zostały nieco ponad dwa tygodnie do premiery najnowszej odsłony serii asasynów – Assassin’s Creed Valhalla. Zdążyliśmy już poznać wymagania sprzętowe gry, a teraz dowiadujemy się o tym, co czeka ją w przyszłości. A będą to bezpłatne aktualizacje, dodatki i oczywiście, w związku z nimi, przepustka sezonowa.

IX-wieczna Anglia i czasy wikingów to nie tylko potencjał dla podstawowej wersji gry, ale i rozszerzeń. To podobnie jak nowość dla serii Assassin’s Creed, a konkretniej możliwość budowy osady przez wcześniejsze zdobywanie surowców – to także doczeka się stosownej aktualizacji.

Przepustka sezonowa Assassin’s Creed Valhalla i dodatki

Wszyscy posiadacze Assassin’s Creed Valhalla na dowolnej platformie będą mogli zakupić dodatkowo przepustkę sezonową w cenie 159,99 zł, która dostarczy bonusowe zadanie oraz dwa rozszerzenia.

,,Gniew druidów” to pierwszy dodatek, który będzie mieć premierę wiosną 2021 roku . Odwiedzimy w nim Irlandię tropem starożytnego kultu druidów . Przy okazji zwiedzimy słynny Dublin.

. Odwiedzimy w nim tropem starożytnego kultu . Przy okazji zwiedzimy słynny Dublin. ,,Oblężenie Paryża” to drugi dodatek, który będzie mieć premierę latem 2021 roku. Jeżeli wśród was znajdują się fani serialu Wikingowie, to na pewno wiecie, o czym traktować będzie to rozszerzenie. Jak sama jego nazwa wskazuje, zabierzemy się za zdobycie ufortyfikowanego Paryża.

W ramach przepustki sezonowej otrzymamy jeszcze bonusowe zadanie ,,Legendę o Beowulfie” – już od dnia premiery gry.

Darmowe, sezonowe aktualizacje

Dla Assassin’s Creed Valhalla obiecuje się jeszcze darmowe aktualizacje. Oczywiście rozmachem nie są porównywalne do pełnoprawnych rozszerzeń, ale nie będzie ich mało.

Pierwszy sezon aktualizacji rozpocznie się w grudniu tego roku i zawierać będzie:

Nowe tereny dla osady i nowe budowle,

Festiwal z okazji święta Jul,

Nowy tryb ataku na rzece,

Ranking Jomswikingów i rekrutowanie tych wojowników od znajomych lub społeczności,

Dodatkowe umiejętności i atuty.

Sezonów ma być przynajmniej cztery. Drugi rozpocznie się w marcu 2021 roku. Dwa kolejne nie mają jeszcze podanej daty premiery, ale prawdopodobnie przypadną na następne pory roku.

Assassin’s Creed Valhalla będzie mieć premierę 10 listopada 2020 roku na platformach PC, PlayStation 4 i Xbox One oraz PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

